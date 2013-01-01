Житель Запорожья сядет в тюрьму на 15 лет за убийство.
35-летний запорожец во время ссоры в общежитии изрезал ножом своих соседей. Мужчина, который защищал свою жену, от полученных телесных повреждений умер на месте, а тяжелораненую женщину удалось спасти.
Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 15-ти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила маму с детьми.
Читайте также: В центре Запорожья избили и ограбили человека.
35-летний запорожец во время ссоры в общежитии изрезал ножом своих соседей. Мужчина, который защищал свою жену, от полученных телесных повреждений умер на месте, а тяжелораненую женщину удалось спасти.
Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 15-ти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила маму с детьми.
Читайте также: В центре Запорожья избили и ограбили человека.
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