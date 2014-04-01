Чуть больше года семья Леоновых жила в Днепре, потому что там врачи боролись за жизнь младшего ребенка — 5-летнего Вани. Сейчас состояние мальчика нормальное, поэтому Маргарита с сыновьями решила перебраться в Запорожье, где их поселили в психологическим центре.- Приехали в Запорожье из Днепра в ноябре, - рассказала Маргарита Леонова. - В Днепр мы поехали спасать младшего сына, который сильно пострадал во время бомбежки. 8 августа 2015 года в наш дом в селе Невельское попал снаряд, когда мы все были дома. Дом разрушен полностью...мальчики сильно пострадали. Нас вывозили военные, которые до сих пор помогают чем могут. Приехав в Запорожье нас поселили в психологический центр, а в ближайшее время мы будет переезжать в общежитие на Опытной станции.У меня сейчас есть несколько проблем. Основная - мне не выплачивают социальную помощь из-за переезда. Обеспечить нас продуктами помогают благотворительные организации, одежду тоже передавали неравнодушные люди. Спасибо им за это большое.Еще одна сложность с которой столкнулась Маргарита — отказ медработников давать группу по инвалидности младшему Ванечки, который получил серьезную травму головы.- Ему медики в Днепре голову по частям сшивали — травма была серьезная, но сейчас почему-то считают, что у него уже все хорошо, - рассказывает Маргарита. - Буду и дальше добиваться группы, потому что ребенок пережил ужас и продолжает страдать от этого. Кроме проблем со здоровьем сыновья получили и серьезную психологическую травму.Со своими проблемами женщина пришла на пресс-конференцию, посвященную социальным выплатам, где присутствовала начальник управления социальной защиты населения Ольга Полковникова:- Я беру этот вопрос на личный контроль и постараюсь сделать все возможное, чтобы ускорить процесс оформления пособия и всех выплат для этой семьи.Маргарита является одинокой многодетной матерью — ее муж умер в 2014 году. Сегодня со всеми сложностями женщина вынуждена справляться самостоятельно. Она изо всех сил старается обеспечить 12-летнего Александра, 8-летнего Максима и 5-летнего Ваню всем необходимым, но сделать ей это сложно.Запорожцы, которые могут оказать семье материальную помощь, могут обращаться к Маргарите по телефону: 0507674277