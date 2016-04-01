Сообщение о пожаре на улице Привокзальной в Токмаке поступило в Службу спасения " 101 " в 15:35. Прибыв на место, спасатели установили, что горит частный гараж на два бокса с пристройкой — общая площадь 200 квадратных метров. А в гараже ещ е и два автомобиля стоят - " Hyundai " и " BMW " .Но в 16:00 (через 25 минут после вызова — а ведь и время на дорогу сюда вошло) спасатели уже локализовали пожар, еще через сорок минут полностью его ликвидировали. А уже после этого еще раз хорошенько полили все конструкции, чтобы не возникло повторное возгорание. С пожаром самоотверженно боролись шестеро бойцов с привлечением двух единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.Причины пожара устанавливаются, по этому факту ведется расследование.