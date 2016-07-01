Основной вопрос, который поднимают в обращениях граждане (74%) – разъяснение действующего законодательства относительно государственных социальных программ (жилищная субсидия, выплата государственной социальной помощи). На все обращения заявители получили необходимые разъяснения.По вопросу оказания материальной помощи в управление обратилось 269 человек.На 1 февраля в рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения на 2017 год, которая финансируется из городского бюджета, управлением социальной защиты населения Запорожского городского совета оказана материальная помощь 109 гражданам на общую сумму 107775 грн. Это помощь: на лечение, проживание – 58 человек (на общую сумму 69900 грн.); на замену искусственного хрусталика глаза – 19 горожан (на общую сумму 24700 грн.); на протезирование зубов – 9 человек (на общую сумму 9000 грн.); экстренная помощь – 23 человека (на общую сумму 4175 грн.).Управлениями труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам города оказана материальная помощь 158 запорожцам на общую сумму 118900 грн, сообщает сайт мэрии.