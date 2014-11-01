В Запорожье задумались над открытием нового маршрута из Хортицкого района на железнодорожный вокзал "Запорожье-1".
На сегодня без пересадок с Бабурки на вокзал можно добраться только одним маршрутом - №55, интервал движения которого составляет 12 минут.
В горсовете решат вопрос о введении в маршрутную сеть города маршрута "Никопольский поворот - Вокзал Запорожье-I".
Решение о организации мероприятий по открытию нового маршрута планируют рассмотреть на заседании исполкома Запорожского горсовета. Согласно проекту, на маршруте пассажиров будут перевозить транспортом І и ІІ класса, а также маршрутками класса А, рассчитанными на более, чем 20 сидячих мест.
Как писала "Индустриалка", из Хортицкого района планируют запустить еще один маршрут.
Читайте также: В Запорожской области закроют 6 маршрутов общественного транспорта.
На сегодня без пересадок с Бабурки на вокзал можно добраться только одним маршрутом - №55, интервал движения которого составляет 12 минут.
В горсовете решат вопрос о введении в маршрутную сеть города маршрута "Никопольский поворот - Вокзал Запорожье-I".
Решение о организации мероприятий по открытию нового маршрута планируют рассмотреть на заседании исполкома Запорожского горсовета. Согласно проекту, на маршруте пассажиров будут перевозить транспортом І и ІІ класса, а также маршрутками класса А, рассчитанными на более, чем 20 сидячих мест.
Как писала "Индустриалка", из Хортицкого района планируют запустить еще один маршрут.
Читайте также: В Запорожской области закроют 6 маршрутов общественного транспорта.
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