Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Петра Михайловича Ваната.
С его уходом Запорожье понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся общественный деятель, обозначивший целью своей жизни защиту интересов трудящихся. Как никто другой, Петр Михайлович знал и понимал нужды и чаяния людей труда. Металлург по образованию, он начал свою трудовую биографию на комбинате "Запорожсталь", работал подручным сварщика. Здесь же, на комбинате "Запорожсталь", началась общественная деятельность Петра Ваната. Он много и плодотворно работал в органах государственной власти и местного самоуправления, был депутатом многих созывов Запорожского областного совета.
Возглавляя Запорожский областной союз промышленников и предпринимателей, участвуя в работе Совета федерации работодателей Украины, Петр Михайлович Ванат внес большой личный вклад в развитие украинской экономики. Стремление сделать максимум возможного для запорожцев и родного края поставило Петра Михайловича в ряд самых активных и деятельных граждан нашей области.
Ордена "Знак Почета" и "За заслуги" III, II степеней, Почетные грамоты от Верховной Рады и Кабинета министров Украины, "Золотая медаль" Украинского союза промышленников и предпринимателей, звание "Почетный гражданин города Запорожья" – вот вехи его жизненного пути, высокая оценка его труда и личностных качеств, результат заслуженного доверия и уважения.
Высокий профессионал, мудрый руководитель, талантливый организатор, глубокий, порядочный, принципиальный человек – таким навсегда останется Петр Михайлович Ванат в памяти родных и близких, друзей и коллег.
Генеральный директор ПАО "Запорожсталь"Ростислав Шурма,
председатель профкома комбината Леонид Анисимов
Как писала "Индустриалка", прощание с Петром Ванатом состоится завтра, 10 февраля.
С его уходом Запорожье понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся общественный деятель, обозначивший целью своей жизни защиту интересов трудящихся. Как никто другой, Петр Михайлович знал и понимал нужды и чаяния людей труда. Металлург по образованию, он начал свою трудовую биографию на комбинате "Запорожсталь", работал подручным сварщика. Здесь же, на комбинате "Запорожсталь", началась общественная деятельность Петра Ваната. Он много и плодотворно работал в органах государственной власти и местного самоуправления, был депутатом многих созывов Запорожского областного совета.
Возглавляя Запорожский областной союз промышленников и предпринимателей, участвуя в работе Совета федерации работодателей Украины, Петр Михайлович Ванат внес большой личный вклад в развитие украинской экономики. Стремление сделать максимум возможного для запорожцев и родного края поставило Петра Михайловича в ряд самых активных и деятельных граждан нашей области.
Ордена "Знак Почета" и "За заслуги" III, II степеней, Почетные грамоты от Верховной Рады и Кабинета министров Украины, "Золотая медаль" Украинского союза промышленников и предпринимателей, звание "Почетный гражданин города Запорожья" – вот вехи его жизненного пути, высокая оценка его труда и личностных качеств, результат заслуженного доверия и уважения.
Высокий профессионал, мудрый руководитель, талантливый организатор, глубокий, порядочный, принципиальный человек – таким навсегда останется Петр Михайлович Ванат в памяти родных и близких, друзей и коллег.
Генеральный директор ПАО "Запорожсталь"Ростислав Шурма,
председатель профкома комбината Леонид Анисимов
Как писала "Индустриалка", прощание с Петром Ванатом состоится завтра, 10 февраля.
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