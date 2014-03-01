Концертный зал " Дзинтари " в Юрмале. Такой же может появиться и в нашем городе

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О ГРУСТНОМ

Директор парка " Дубовий гай " Олег Комаренко

Недавно, побывав в парке, " Индустриалка " " убедилась, что и зимой он не пустует — гуляют мамы с колясками, люди с более старшими детьми, пары, но все же с теплым временем года не сравнить.В парке " Дубовий гай " должно быть интересно и зимой, и летом. Так считает его директор Олег Комаренко, который рассказал " Индустриалке " , как это сделать и какие изменения здесь ожидаются.- 9 декабря был объявлен архитектурный конкурс на определение лучшего проектного предложения по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха " Дубовий гай " , прием заявок окончен 12 января, - сообщил Олег Комаренко. - Подано восемь заявок, из них четыре — от иногородних участников: две из Киева, а также из Полтавы и Сум. Сейчас участники конкурса получили задания и занимаются творческой работой.- Главное — максимально сохранить природное наследие, особенно это касается деревьев и водных ресурсов.- Чтобы парк был максимально независим от бюджета, чтобы это была коммунальная коммерческая структура, которая могла бы зарабатывать деньги не только на зарплату, но и на развитие парка, содержание современных аттракционов, которые, я надеюсь, должны здесь появиться. А работа аттракционов — основная коммерческая составляющая парка.Из абсолютно нового — мы хотели бы, чтобы парк работал и зимой. Например, чтобы был каток, катание на санках, лыжах, закрытое помещение с круглогодичными развлечениями для детей.Надеюсь, что жемчужиной парка станет концертная сцена на 1500 посадочных мест, наподобие " Дзинтари " в Юрмале — на улице, но под крышей. Думаю, она станет единственной в Украине концертной площадкой такого качества.Это заказ, а как его воплотят архитекторы, остается пока тайной. Эта интрига длится с 12 января по 17 марта. Затем будет назначен день конкурса, во время которого оценим лучшие работы, которые подойдут для нашего города. Жюри очень профессиональное, мы привлекли лауреатов архитектурных премий Украины, несколько главных архитекторов других городов.Напомню, что начинали с общественных слушаний.- Люди хотели видеть в парке много фонтанов, много зелени, обратили внимание на летнюю концертную площадку.- Думаю, что это такая историческая ностальгическая точка, которую надо восстановить, возможно, осовременить с помощью светового и музыкального сопровождения.- Являюсь директором " Дубового гаю " с 26 марта 2016 года и за это время старался посмотреть лучшие парки мира и Украины, по возможности там побывать, чтобы лучшее привнести сюда, сформулировать задание для архитекторов.- В Барселоне очень понравился фонтан. В Германии, под Липпштадтом, — там парк совмещен с зоопарком, можно ездить на машине и смотреть на львов и слонов. Нам такого не достигнуть- Думаю, что будут. Такие есть в Харькове.- Мне очень хотелось бы привлечь в парк людей, которые своими руками создают работы декоративно-прикладного искусства. Сейчас они дислоцируются на площади Маяковского. А у нас в проекте есть арка искусств, которая защищала бы мастеров от солнца.- Здесь ничего не делалось с 1959 года. И реконструкция будет проводиться за средства городского бюджета. Сумма пока не определена.- После того как будет выбран лучший эскизный проект по реконструкции парка, надо будет сделать рабочий проект. Для этого необходимо объявить тендер на электронной системе публичных закупок ProZorro. Работа над проектом может занять до полугода. И если все будет складываться удачно, то мы сможем закладывать в бюджет 2018 года средства на реконструкцию, искать через ProZorro подрядчиков.По опыту работы вижу, что невозможно " удержать " 54 га парка без ограждения и достойной охраны. Например, мы елочки посадили, а кто-то отпилил верхушку. А елочка стоит 3000 грн. Спиливают деревья. Стреляют в уток из пневматики.Думаю, если бы мы не спрятали лебедей на хоздвор, то и с ними могло что-нибудь случиться. Мы сделали малое озеро с циркуляцией воды, более теплые потоки поднимаются наверх, оно не замерзает. Там много диких уточек. Могли быть и лебеди, которых у нас четыре, но недостаточно охраны. Например, а парке Харькова на 65 га работает 70 человек, а у нас — 8 охранников.Фото автора