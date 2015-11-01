В Мелитополе полицейские задержали злоумышленника, который пытался похитить имущество одного из предприятий
Около полуночи в Мелитопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение со службы "102" о том, что неизвестные пытались украсть имущество с территории одного из предприятий по улице Каховское шоссе в Мелитополе.
На место происшествия были направлены сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Мелитопольского отдела полиции.
По приезду полицейские возле автомобиля "Славута" задержали злоумышленника, который пытался скрыться. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили запчасти и фрагменты заводского оборудования. Автомобиль и похищенное изъято.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Около полуночи в Мелитопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение со службы "102" о том, что неизвестные пытались украсть имущество с территории одного из предприятий по улице Каховское шоссе в Мелитополе.
На место происшествия были направлены сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Мелитопольского отдела полиции.
По приезду полицейские возле автомобиля "Славута" задержали злоумышленника, который пытался скрыться. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили запчасти и фрагменты заводского оборудования. Автомобиль и похищенное изъято.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
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