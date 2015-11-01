Около полуночи в Мелитопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение со службы " 102 " о том, что неизвестные пытались украсть имущество с территории одного из предприятий по улице Каховское шоссе в Мелитополе.На место происшествия были направлены сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Мелитопольского отдела полиции.По приезду полицейские возле автомобиля " Славута " задержали злоумышленника, который пытался скрыться. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили запчасти и фрагменты заводского оборудования. Автомобиль и похищенное изъято.Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.