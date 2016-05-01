В Александровском районе полицейские задержали водителя автомобиля ВАЗ 2115 с сиреной. Мужчина отметил, что спецсигнал он установил для развлечения, а о нарушении закона вообще не знал.
Патрульные демонтировали сирену, а по факту нарушения на водителя составили протокол по ст. 122-5 КУоАП (нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных звуковых сигнальных устройств).
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, во время разговора правоохранители заметили у водителя признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. Поэтому на него был составлен еще один протокол - по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Как писала "Индустриалка", в Запорожье у двоих мужчин нашли марихуану.
Патрульные демонтировали сирену, а по факту нарушения на водителя составили протокол по ст. 122-5 КУоАП (нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных звуковых сигнальных устройств).
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, во время разговора правоохранители заметили у водителя признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. Поэтому на него был составлен еще один протокол - по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Как писала "Индустриалка", в Запорожье у двоих мужчин нашли марихуану.
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