Утром в 10:32 на службу спасения " 101 " поступило сообщение о том, что в селе Балочки Пологовского района нужна экстренная медицинская помощь 65-летней женщине. А в связи со сложными погодными условиями автомобиль скорой помощи доехать в село не может.И тогда за дело взялись спасатели. Посадив в свой мощный автомобиль работника скорой помощи, они оперативно прибыли на место, и медработник оказал заболевшей женщине медицинскую помощь, а потом е е отвезли в Пологи — в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.