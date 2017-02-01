Поздно вечером к оператору службы " 102 " обратилась 16-летняя девушка, сообщившая, что малознакомый парень возле дома по улице Олимпийской забрал у нее мобильный телефон.Выехавшая на место следственно-оперативная группа Коммунарского отделения полиции установила, что двое 16-летних девушек и двое парней совместно употребляли спиртные напитки в квартире по улице Комарова.Когда ребята ушли, одна из них заметила исчезновение своего мобильного телефона. Подруги отправились на поиски обидчика. Догнали их возле дома по улице Олимпийской. Когда школьницы спросили о пропавшем телефоне, один отказался показывать карманы. Тогда вторая девушка сразу позвонила в полицию. Злоумышленник вырвал из ее рук телефон и скрылся.Как рассказал начальник сектора криминальной полиции Коммунарского отделения полиции Александр Гордиенко, сразу была установлена ​​личность злодея и его приметы. Но установить его местонахождение было трудно, ведь он приехал в Запорожье в гости из Киевской области, поэтому постоянного места проживания в городе не было. Оперативники провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого.У него была изъята сим-карта с мобильного телефона одной из потерпевших. 29-летнему ранее судимому мужчине 1 февраля были избрана мера пресечения - содержание под стражей. Его проверяют на причастность к совершению других уголовных правонарушений.Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.185 (кража), ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области