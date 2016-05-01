В пятницу в Мелитопольском районе попрощаются с бойцом 54 отдельной механизированной бригады Андреем Белявцевым, который сегодня умер в бахмутской больнице от полученного накануне тяжелого ранения.
По словам военкома Мелитопольского объединенного военкомата Александра Лушникова, погибшему было 37 лет. Вчера в семь часов вечера он получил ранение в зоне АТО, которое оказалось несовместимым с жизнью.
Андрей Белявцев уроженец села Вознесенка. Службу он проходил в 54-й отдельной механизированной бригаде. К несчастью, защищая страну, Андрей погиб. Прощание с бойцом состоится 10 февраля. Время похорон пока не сообщается. Военкомат ждет командира 54-й ОМБ для выяснения всех обстоятельств случившегося, сообщает портал РИА Мелитополь.
Как сообщала "Индустриалка", завтра в Запорожье состоится прощание с бойцом 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Цинкушем
По словам военкома Мелитопольского объединенного военкомата Александра Лушникова, погибшему было 37 лет. Вчера в семь часов вечера он получил ранение в зоне АТО, которое оказалось несовместимым с жизнью.
Андрей Белявцев уроженец села Вознесенка. Службу он проходил в 54-й отдельной механизированной бригаде. К несчастью, защищая страну, Андрей погиб. Прощание с бойцом состоится 10 февраля. Время похорон пока не сообщается. Военкомат ждет командира 54-й ОМБ для выяснения всех обстоятельств случившегося, сообщает портал РИА Мелитополь.
Как сообщала "Индустриалка", завтра в Запорожье состоится прощание с бойцом 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Цинкушем
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