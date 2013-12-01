Представление состоится сегодня в Днепре, где расположено управление, к которому территориально относится Запорожская область.Для сотрудников исправительных учреждений Запорожской области Владимир Мелюхов — человек достаточно известный: несколько лет Владимир Анатольевич работал в команде харьковчанина Александра Крикушенко первым заместителем начальника управления, а в мае 2014 года вместе с Александром Георгиевичем вернулся в родной Харьков, где был назначен в областном управлении ГПтСУ на аналогичную должность.В прошлом году, напомним, прошло реформирование Государственной пенитенциарной службы: вместо 24 региональных управлений в системе Министерства юстиции были созданы шесть межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, в которые вошли по несколько областей.На руководящие посты в этих управлениях Министерство юстиции объявило конкурс. Полковник внутренней службы Владимир Мелюхов с результатом 25 баллов выиграл конкурс на первого заместителя начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции (центр — в Харькове), и с результатом 22 балла занял второе место в конкурсе на должность начальника МРУ, где победителем стал Александр Крикушенко, набравший 23,4 балла.Стоит отметить, что комиссия по результатам конкурса, в котором участвовали шесть человек, в том числе и начальник управления ГПтСУ в Запорожской области Денис Голоборотько, не смогла определиться с начальником Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Конкурс на должность первого зама выиграл Дмитрий Сало (21,9 балла), заместителя начальника — Константин Неверов, много лет работавший в запорожском областном управлении на аналогичной должности (26 баллов). Еще один экс-заместитель начальника управления ГПтСУ в Запорожской области Вадим Кныш выиграл конкурс на должность начальника управления пробации, но в данный момент он — глава ликвидационной комиссии.В Днепре будут работать и другие квалифицированные кадры из запорожского управления, достойно прошедшие процедуру отбора.Приказ Министерства юстиции Украины № 550/к, о назначении Владимира Мелюхова был подписан 2 февраля. Во вторник под руководством начальника Северо-Восточного межрегионального управления Александра Крикушенко состоялась служебное совещание персонала управления и руководства учреждений исполнения наказаний, на котором был зачитан этот приказ.Как сообщает пресс-служба межрегионального управления, Александр Крикушенко поздравил новоназначенного руководителя от коллектива, поблагодарил за плодотворный труд, пожелал вдохновения и успехов в дальнейшей деятельности.К слову, сам генерал-майор внутренней службы Александр Крикушенко был назначен на эту должность 27 декабря 2016 года. Интересно, что и запорожское управление Александр Георгиевич возглавил за несколько дней до Нового года - нового начальника коллективу представили 27 декабря 2011 года.Представлять Владимира Мелюхова в Днепр приедет заместитель министра юстиции Денис Чернышов. Остается добавить, что в это управление входят три области - Днепропетровская, Запорожская и Донецкая.