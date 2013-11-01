Все 940 дворников коммунального предприятия "Титан" обеспечены теплыми зимними куртками и специальным оборудованием, необходимым для качественной работы.
- Мы столкнулись с проблемой, что люди, задействованные в уборке придомовых территорий, обеспечены недостаточным количеством специнструмента — ледорубами и даже обыкновенными лопатами, - рассказал "Индустриалке" заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев. - Коммунальное предприятие объявило конкурс и закупило все необходимое оборудование, все дворники также обеспечены теплыми зимними куртками.
Кто-то может иронизировать о том, что эти куртки еще бы летом купили, но есть процедура закупки через систему "Prozorro", есть согласования со службами по охране труда, потому что нельзя просто купить куртку. Мы согласовывали этот вопрос и с самими работниками, потому что человеку должно быть комфортно работать.
По всем коммунальным предприятиям городской голова Владимир Буряк поставил задачу - обеспечить людей полным комплектом спецодежды и спецсредствами и, естественно, все коммунальные предприятия должны работать в прибыль. Только тогда мы сможем достичь результата.
Куртки сшиты по ГОСТу, из водоотталкивающей и ветрозащитной ткани, с двойным слоем утеплителя "ватин", соответствуют требованиям техники безопасности и охране труда для профессии "Работник по комплексной уборке придомовых территорий".
Сами дворники обновкой остались довольны.
Елена Прядка работает дворником уже 18-й год. Рабочий день начинается с 6 утра и до 14 часов, обслуживает сразу 4 дома. Новую куртку оценила на твердую "пятерку" и с удовольствием продемонстрировала, как она будет в ней колоть лед новым ледорубом.
Фото автора.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье снег на тротуарах чистит даже заместитель мэра.
- Мы столкнулись с проблемой, что люди, задействованные в уборке придомовых территорий, обеспечены недостаточным количеством специнструмента — ледорубами и даже обыкновенными лопатами, - рассказал "Индустриалке" заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев. - Коммунальное предприятие объявило конкурс и закупило все необходимое оборудование, все дворники также обеспечены теплыми зимними куртками.
Кто-то может иронизировать о том, что эти куртки еще бы летом купили, но есть процедура закупки через систему "Prozorro", есть согласования со службами по охране труда, потому что нельзя просто купить куртку. Мы согласовывали этот вопрос и с самими работниками, потому что человеку должно быть комфортно работать.
По всем коммунальным предприятиям городской голова Владимир Буряк поставил задачу - обеспечить людей полным комплектом спецодежды и спецсредствами и, естественно, все коммунальные предприятия должны работать в прибыль. Только тогда мы сможем достичь результата.
Куртки сшиты по ГОСТу, из водоотталкивающей и ветрозащитной ткани, с двойным слоем утеплителя "ватин", соответствуют требованиям техники безопасности и охране труда для профессии "Работник по комплексной уборке придомовых территорий".
Сами дворники обновкой остались довольны.
Елена Прядка работает дворником уже 18-й год. Рабочий день начинается с 6 утра и до 14 часов, обслуживает сразу 4 дома. Новую куртку оценила на твердую "пятерку" и с удовольствием продемонстрировала, как она будет в ней колоть лед новым ледорубом.
Фото автора.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье снег на тротуарах чистит даже заместитель мэра.
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