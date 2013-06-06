Библиотекари поделились с " Индустриалкой " , что не только читателей, но сотрудников поразило количество и разнообразие полученных новых книг – почти 200 экземпляров!- Такого роскошного поступления не было лет пять-шесть! - рада заведующая библиотекой Валентина Сытникова. - Книги популярнейших современных украинских авторов, зарубежная литература в переводе на русский и украинский языки, книги о современной политической ситуации в Украине, например из серии " Спорные личности в истории Украины " - представлены самые разные жанры.- Мы планировали, что презентация продлится один день, но решающую роль сыграли сами посетители — рассказали о ней соседям и знакомым, обратились к нас с просьбой продолжить парад новинок, - говорит "Индустриалке" библиотекарь Инна Желепа. - в результате презентация растянулась на три дня.- Уверены, что познакомиться с новинками нужно в первую очередь тем, кто глубоко уверен, что сейчас никто не читает, - считают библиотекари. - Читали, читают и будут читать! Приходите!рассказывает о том, каким невероятным образом могут сплетаться судьбы совершенно разных людей и знакомит читателей с историей убийцы Степана Бандеры, Богдана Сташинского.- Для тех, кто хочет иметь максимально объективную точку зрения о Майдане, интересной будет, признанная лучшей книгой 2015 года в Украине, поражает своими короткими рассказами о судьбах обычных людей, честностью и полным отсутствием пафоса. Именно прозрачная простота делает прозу Василия Махно потрясающе интересной и таинственной- такой, что открыв первую страницу, не оторвешься до последней.- Поклонникам хоррора придется потрястись от страха, читая- Если же кому-то достаточно страхов и в реальной жизни, а душа, просит чего-то жизнеутверждающего, то читательским открытием станутЭто сборники небольших рассказов – историй из жизни, которые можно обсудить долгими зимними вечерами за чаем с печеньем вместе с семьей и друзьями. Это чтение создает ощущение защищенности, и мир вокруг нас становится более теплым позитивным.- Создать хорошее настроение и вдоволь посмеяться поможет. Рассказы об Одессе и одесситах воспроизведут совершенно неповторимый национальный юмор, так что это не просто чтение, а хорошая профилактика уныния и депрессии.- Трогательный рассказ о щенке, случайно выжившем и нашедшем себе хозяина, представитЭту книгу обязательно нужно читать семьей и обсуждать. По крайней мере, тем родителям, которые хотят видеть своих детей добрыми.- Поклонников приключенческой литературы оценят- захватывающую историю о тех временах, когда кофе ценился на вес золота и процесс его добычи представлял большую опасность.- Для поклонников исторической прозы —. Он получил специальный приз, как лучшее историко-патриотическое произведение на " Коронации слова-2013 " и представил точные исторические факты.Читается на одном дыхании ирассказывающий о судьбе внучки Ярослава Мудрого и дочери Анны Ярославны, королевы Франции — Эдигны.- В рамках творческих проектов по прикладному искусству " РукаДушаТворение " и " Містечко майстрят " библиотека получила прекрасные книги по архитектуре, оригами, вытынанке и объемному квиллингу.Фото предоставлено библиотекой для взрослых № 9