Библиотека для взрослых № 9 провела презентацию новинок - День информации "Новая книга желает познакомиться".
Библиотекари поделились с "Индустриалкой", что не только читателей, но сотрудников поразило количество и разнообразие полученных новых книг – почти 200 экземпляров!
- Такого роскошного поступления не было лет пять-шесть! - рада заведующая библиотекой Валентина Сытникова. - Книги популярнейших современных украинских авторов, зарубежная литература в переводе на русский и украинский языки, книги о современной политической ситуации в Украине, например из серии "Спорные личности в истории Украины" - представлены самые разные жанры.
- Мы планировали, что презентация продлится один день, но решающую роль сыграли сами посетители — рассказали о ней соседям и знакомым, обратились к нас с просьбой продолжить парад новинок, - говорит "Индустриалке" библиотекарь Инна Желепа. - в результате презентация растянулась на три дня.
- Уверены, что познакомиться с новинками нужно в первую очередь тем, кто глубоко уверен, что сейчас никто не читает, - считают библиотекари. - Читали, читают и будут читать! Приходите!
На какие новинки советуют обратить внимание библиотекари
- Книга львовского писателя Сергея Германа "Инге" рассказывает о том, каким невероятным образом могут сплетаться судьбы совершенно разных людей и знакомит читателей с историей убийцы Степана Бандеры, Богдана Сташинского.
- Для тех, кто хочет иметь максимально объективную точку зрения о Майдане, интересной будет книга Александра Стражного "Менталитет Майдана".
- "Дом в Бейтинг Голлов" известного отечественного прозаика Василия Махно, признанная лучшей книгой 2015 года в Украине, поражает своими короткими рассказами о судьбах обычных людей, честностью и полным отсутствием пафоса. Именно прозрачная простота делает прозу Василия Махно потрясающе интересной и таинственной- такой, что открыв первую страницу, не оторвешься до последней.
- Поклонникам хоррора придется потрястись от страха, читая роман Мэделин Ру "Возвращение в приют. Забытые тайны рвутся наружу".
- Если же кому-то достаточно страхов и в реальной жизни, а душа, просит чего-то жизнеутверждающего, то читательским открытием станут книги из новой серии "Добрые истории".
Это сборники небольших рассказов – историй из жизни, которые можно обсудить долгими зимними вечерами за чаем с печеньем вместе с семьей и друзьями. Это чтение создает ощущение защищенности, и мир вокруг нас становится более теплым позитивным.
- Создать хорошее настроение и вдоволь посмеяться поможет почти детективная история от известного одесского писателя Евгения Деменюка "Казус Бени Крика". Рассказы об Одессе и одесситах воспроизведут совершенно неповторимый национальный юмор, так что это не просто чтение, а хорошая профилактика уныния и депрессии.
- Трогательный рассказ о щенке, случайно выжившем и нашедшем себе хозяина, представит сборник Федора Кнорре "Соленый пес". Эту книгу обязательно нужно читать семьей и обсуждать. По крайней мере, тем родителям, которые хотят видеть своих детей добрыми.
- Поклонников приключенческой литературы оценят роман Тома Хилленбранда "Охота за темным эликсиром" - захватывающую историю о тех временах, когда кофе ценился на вес золота и процесс его добычи представлял большую опасность.
- Для поклонников исторической прозы — роман-фэнтези днепропетровского автора Константина Когтянца "Монеты для патриарха". Он получил специальный приз, как лучшее историко-патриотическое произведение на "Коронации слова-2013" и представил точные исторические факты.
Читается на одном дыхании и роман-молитва Татьяны Пышнюк "Едігна. Божа вивірка", рассказывающий о судьбе внучки Ярослава Мудрого и дочери Анны Ярославны, королевы Франции — Эдигны.
- В рамках творческих проектов по прикладному искусству "РукаДушаТворение" и "Містечко майстрят" библиотека получила прекрасные книги по архитектуре, оригами, вытынанке и объемному квиллингу.
(О книгах рассказала Валентина Сытникова).
Фото предоставлено библиотекой для взрослых № 9
Библиотекари поделились с "Индустриалкой", что не только читателей, но сотрудников поразило количество и разнообразие полученных новых книг – почти 200 экземпляров!
- Такого роскошного поступления не было лет пять-шесть! - рада заведующая библиотекой Валентина Сытникова. - Книги популярнейших современных украинских авторов, зарубежная литература в переводе на русский и украинский языки, книги о современной политической ситуации в Украине, например из серии "Спорные личности в истории Украины" - представлены самые разные жанры.
- Мы планировали, что презентация продлится один день, но решающую роль сыграли сами посетители — рассказали о ней соседям и знакомым, обратились к нас с просьбой продолжить парад новинок, - говорит "Индустриалке" библиотекарь Инна Желепа. - в результате презентация растянулась на три дня.
- Уверены, что познакомиться с новинками нужно в первую очередь тем, кто глубоко уверен, что сейчас никто не читает, - считают библиотекари. - Читали, читают и будут читать! Приходите!
На какие новинки советуют обратить внимание библиотекари
- Книга львовского писателя Сергея Германа "Инге" рассказывает о том, каким невероятным образом могут сплетаться судьбы совершенно разных людей и знакомит читателей с историей убийцы Степана Бандеры, Богдана Сташинского.
- Для тех, кто хочет иметь максимально объективную точку зрения о Майдане, интересной будет книга Александра Стражного "Менталитет Майдана".
- "Дом в Бейтинг Голлов" известного отечественного прозаика Василия Махно, признанная лучшей книгой 2015 года в Украине, поражает своими короткими рассказами о судьбах обычных людей, честностью и полным отсутствием пафоса. Именно прозрачная простота делает прозу Василия Махно потрясающе интересной и таинственной- такой, что открыв первую страницу, не оторвешься до последней.
- Поклонникам хоррора придется потрястись от страха, читая роман Мэделин Ру "Возвращение в приют. Забытые тайны рвутся наружу".
- Если же кому-то достаточно страхов и в реальной жизни, а душа, просит чего-то жизнеутверждающего, то читательским открытием станут книги из новой серии "Добрые истории".
Это сборники небольших рассказов – историй из жизни, которые можно обсудить долгими зимними вечерами за чаем с печеньем вместе с семьей и друзьями. Это чтение создает ощущение защищенности, и мир вокруг нас становится более теплым позитивным.
- Создать хорошее настроение и вдоволь посмеяться поможет почти детективная история от известного одесского писателя Евгения Деменюка "Казус Бени Крика". Рассказы об Одессе и одесситах воспроизведут совершенно неповторимый национальный юмор, так что это не просто чтение, а хорошая профилактика уныния и депрессии.
- Трогательный рассказ о щенке, случайно выжившем и нашедшем себе хозяина, представит сборник Федора Кнорре "Соленый пес". Эту книгу обязательно нужно читать семьей и обсуждать. По крайней мере, тем родителям, которые хотят видеть своих детей добрыми.
- Поклонников приключенческой литературы оценят роман Тома Хилленбранда "Охота за темным эликсиром" - захватывающую историю о тех временах, когда кофе ценился на вес золота и процесс его добычи представлял большую опасность.
- Для поклонников исторической прозы — роман-фэнтези днепропетровского автора Константина Когтянца "Монеты для патриарха". Он получил специальный приз, как лучшее историко-патриотическое произведение на "Коронации слова-2013" и представил точные исторические факты.
Читается на одном дыхании и роман-молитва Татьяны Пышнюк "Едігна. Божа вивірка", рассказывающий о судьбе внучки Ярослава Мудрого и дочери Анны Ярославны, королевы Франции — Эдигны.
- В рамках творческих проектов по прикладному искусству "РукаДушаТворение" и "Містечко майстрят" библиотека получила прекрасные книги по архитектуре, оригами, вытынанке и объемному квиллингу.
(О книгах рассказала Валентина Сытникова).
Фото предоставлено библиотекой для взрослых № 9
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