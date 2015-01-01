В Запорожье умер народный депутат Украины VIII созыва, президент Запорожского областного союза промышленников, предпринимателей и работодателей "Потенциал", член Совета Федерации работодателей Украины, Почетный гражданин Запорожья Петр Ванат.
Петра Михайловича не стало на 80-м году жизни. 28 января ему исполнилось 79 лет. Известно, что последнее время народный депутат находился в больнице.
Запорожский областной совет выразил соболезнования в связи с кончиной Петра Ваната:
"Вся жизнь Петра Михайловича Ваната прочно связана с Запорожской областью. Его трудовой путь - это история развития запорожской промышленности. Его жизненная судьба переплетена с судьбами тысяч запорожских тружеников. Путь от подручного сталевара завода "Запорожсталь" к народному депутату Украины Петр Михайлович Ванат преодолевал достойно, пользуясь уважением и авторитетом среди промышленников и предпринимателей региона. Инициатор и руководитель разработки и реализации комплексных долгосрочных областных программ, П. М. Ванат прилагал значительные усилия для социально-экономического развития региона, повышения эффективности деятельности промышленного комплекса.
Депутатский корпус Запорожского областного совета от имени всей громады Запорожской области выражает искренние слова сочувствия и скорби родным Петра Михайловича. Это - огромная потеря для всего Запорожского края, для всей Украины. Его будет не хватать в работе, в жизни, ведь колоссальный опыт, талант руководителя и организатора, искренняя натура и любовь к людям Петра Михайловича Ваната стали примером истинного служения своим землякам, своей родной земле
Память о Петре Михайловиче Ванате навсегда сохранится в сердцах тысяч запорожцев".
"Индустриалка" выражает искренние соболезнования близким и родным Петра Михайловича.
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Петра Михайловича не стало на 80-м году жизни. 28 января ему исполнилось 79 лет. Известно, что последнее время народный депутат находился в больнице.
Запорожский областной совет выразил соболезнования в связи с кончиной Петра Ваната:
"Вся жизнь Петра Михайловича Ваната прочно связана с Запорожской областью. Его трудовой путь - это история развития запорожской промышленности. Его жизненная судьба переплетена с судьбами тысяч запорожских тружеников. Путь от подручного сталевара завода "Запорожсталь" к народному депутату Украины Петр Михайлович Ванат преодолевал достойно, пользуясь уважением и авторитетом среди промышленников и предпринимателей региона. Инициатор и руководитель разработки и реализации комплексных долгосрочных областных программ, П. М. Ванат прилагал значительные усилия для социально-экономического развития региона, повышения эффективности деятельности промышленного комплекса.
Депутатский корпус Запорожского областного совета от имени всей громады Запорожской области выражает искренние слова сочувствия и скорби родным Петра Михайловича. Это - огромная потеря для всего Запорожского края, для всей Украины. Его будет не хватать в работе, в жизни, ведь колоссальный опыт, талант руководителя и организатора, искренняя натура и любовь к людям Петра Михайловича Ваната стали примером истинного служения своим землякам, своей родной земле
Память о Петре Михайловиче Ванате навсегда сохранится в сердцах тысяч запорожцев".
"Индустриалка" выражает искренние соболезнования близким и родным Петра Михайловича.
Читайте также: В Запорожье проведут в последний путь 23-летнего воина АТО.
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