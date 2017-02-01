В связи с блокированием железной дороги на Донбассе по всей Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии. Из неподконтрольных районов, где размещены промышленные площадки, украинские компании не могут вывезти жизненно важный продукт — уголь для ТЭС и ТЭЦ.
По данным министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, существующих запасы антрацитовых углей, необходимых для работы ТЭС до конца зимы, уже в начале марта будут фактически на нуле.
"Индустриалка" поинтересовалась у жителей Запорожья, как они относятся к блокаде поставок угля из зоны АТО и готовы ли жить без света?
Светлана Александровна, пенсионерка
Без света мы сидеть не готовы. К таким мерам, как блокирование, я отношусь отрицательно. Есть законные методы, есть правительство. А какие-то люди не имеют права блокировать.
Андрей, студент медицинского колледжа
Конечно, нужно взаимодействовать обоим сторонам. Уголь нам нужен. Мне, конечно, не хотелось бы сидеть без света.
Елена Ивановна, пенсионерка
Я против блокады. Надо искать другие способы. Наш город и другие регионы должны быть со светом — люди ни в чем не виноваты.
Игорь, рабочий
Мне бы не хотелось, чтобы из-за блокады Донбасса у меня дома не было электричества. Поэтому к блокаде я отношусь однозначно отрицательно. Железную дорогу нужно разблокировать. Надо, чтобы всем людям было хорошо. От этого зависит не только судьба жителей на тех территориях, но и наша судьба - угля для отопления у нас нет.
Яна Кокина, менеджер
В первую очередь обидно, что из-за блокады, которую власть устроила Донбассу, мы не получаем уголь, который нужен для получения электроэнергии. И что есть в нашей стране избыток электроэнергии, которую мы продаем в страны центральной Европы, и, как объясняет нам наше правительство, обратно повернуть поток на потребности страны невозможно.
Получается, что пострадает опять народ, опять возникнет необходимость планирования важных дел до момента отключения. Немаловажный факт - зарядить все гаджеты, потому что, если есть в доме ребенок, его надо будет чем-то занять.
Фото Александра Прилепы
По данным министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, существующих запасы антрацитовых углей, необходимых для работы ТЭС до конца зимы, уже в начале марта будут фактически на нуле.
"Индустриалка" поинтересовалась у жителей Запорожья, как они относятся к блокаде поставок угля из зоны АТО и готовы ли жить без света?
Светлана Александровна, пенсионерка
Без света мы сидеть не готовы. К таким мерам, как блокирование, я отношусь отрицательно. Есть законные методы, есть правительство. А какие-то люди не имеют права блокировать.
Андрей, студент медицинского колледжа
Конечно, нужно взаимодействовать обоим сторонам. Уголь нам нужен. Мне, конечно, не хотелось бы сидеть без света.
Елена Ивановна, пенсионерка
Я против блокады. Надо искать другие способы. Наш город и другие регионы должны быть со светом — люди ни в чем не виноваты.
Игорь, рабочий
Мне бы не хотелось, чтобы из-за блокады Донбасса у меня дома не было электричества. Поэтому к блокаде я отношусь однозначно отрицательно. Железную дорогу нужно разблокировать. Надо, чтобы всем людям было хорошо. От этого зависит не только судьба жителей на тех территориях, но и наша судьба - угля для отопления у нас нет.
Яна Кокина, менеджер
В первую очередь обидно, что из-за блокады, которую власть устроила Донбассу, мы не получаем уголь, который нужен для получения электроэнергии. И что есть в нашей стране избыток электроэнергии, которую мы продаем в страны центральной Европы, и, как объясняет нам наше правительство, обратно повернуть поток на потребности страны невозможно.
Получается, что пострадает опять народ, опять возникнет необходимость планирования важных дел до момента отключения. Немаловажный факт - зарядить все гаджеты, потому что, если есть в доме ребенок, его надо будет чем-то занять.
Фото Александра Прилепы
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