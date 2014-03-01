Несмотря на почтенный возраст, Мария Антоновна по-прежнему бодра, жизнерадостна и охотно делится своим опытом, воспоминаниями о долгой и нелегкой жизни.Свой юбилей именинница встречает в кругу многочисленных родных и близких. Поздравить Марию Антоновну пришли заместители председателя районной администрации по Хортицкому району Дмитрий Бут и Виталий Крайнов, начальник управления труда и социальной защиты населения по Хортицкому району Алла Михайленко и представители Хортицкой районной организации ветеранов.Гости пожелали имениннице долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости, заботы и поддержки со стороны близких, сообщает сайт мэрии.