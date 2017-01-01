- Я человек подвижный и ко всему отношусь с любопытством. Мы определились, что директор коммунального предприятия " Титан " Лариса Ищенко проработает вопрос с коммерческими структурами и производителями, чтобы взять на бесплатной основе на сутки ручную снегоуборочную технику и протестировать ее в городе, - рассказал " Индустриалке " Владимир Волобуев. - Мы делаем это, чтобы понимать, подходит ли она к нашим условиям, чтобы не получилось так, что купим технику, как это бывало ранее, и она не простаивала в ангарах или гаражах, а действительно работала для наведения порядка в городе.Мы опробуем эту технику на самых " тяжелых " участках и, на основании полученных результатов, будет составлено техническое задание, отталкиваясь от которого и будем смотреть, целесообразно ли идти к депутатам с обоснованием, что данная техника необходима не только на центральных улицах, но и для дворников в наших дворах.По словам Владимира Волобуева, эта техника позволяет быстро и эффективно убирать рыхлый снег, чтобы людям можно было нормально перемещаться.Владимир Волобуев испытал технику на проспекте Соборном, в районе бульвара Шеченко.