Заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев лично проверил как работает мини-снеугоуборочный агрегат, который, возможно, город закупит для КП "Титан" к следующей зиме.
- Я человек подвижный и ко всему отношусь с любопытством. Мы определились, что директор коммунального предприятия "Титан" Лариса Ищенко проработает вопрос с коммерческими структурами и производителями, чтобы взять на бесплатной основе на сутки ручную снегоуборочную технику и протестировать ее в городе, - рассказал "Индустриалке" Владимир Волобуев. - Мы делаем это, чтобы понимать, подходит ли она к нашим условиям, чтобы не получилось так, что купим технику, как это бывало ранее, и она не простаивала в ангарах или гаражах, а действительно работала для наведения порядка в городе.
Мы опробуем эту технику на самых "тяжелых" участках и, на основании полученных результатов, будет составлено техническое задание, отталкиваясь от которого и будем смотреть, целесообразно ли идти к депутатам с обоснованием, что данная техника необходима не только на центральных улицах, но и для дворников в наших дворах.
По словам Владимира Волобуева, эта техника позволяет быстро и эффективно убирать рыхлый снег, чтобы людям можно было нормально перемещаться.
Владимир Волобуев испытал технику на проспекте Соборном, в районе бульвара Шеченко.
Фото Александра Прилепы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье вторые сутки борются с последствиями снегопада.
- Я человек подвижный и ко всему отношусь с любопытством. Мы определились, что директор коммунального предприятия "Титан" Лариса Ищенко проработает вопрос с коммерческими структурами и производителями, чтобы взять на бесплатной основе на сутки ручную снегоуборочную технику и протестировать ее в городе, - рассказал "Индустриалке" Владимир Волобуев. - Мы делаем это, чтобы понимать, подходит ли она к нашим условиям, чтобы не получилось так, что купим технику, как это бывало ранее, и она не простаивала в ангарах или гаражах, а действительно работала для наведения порядка в городе.
Мы опробуем эту технику на самых "тяжелых" участках и, на основании полученных результатов, будет составлено техническое задание, отталкиваясь от которого и будем смотреть, целесообразно ли идти к депутатам с обоснованием, что данная техника необходима не только на центральных улицах, но и для дворников в наших дворах.
По словам Владимира Волобуева, эта техника позволяет быстро и эффективно убирать рыхлый снег, чтобы людям можно было нормально перемещаться.
Владимир Волобуев испытал технику на проспекте Соборном, в районе бульвара Шеченко.
Фото Александра Прилепы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье вторые сутки борются с последствиями снегопада.
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