На снимках, сделанных сегодня, 8 февраля, четко видно - где нет брошенных у обочин машин, там и дороги расчищены на отлично

В понедельник после обеда на Запорожье обрушился мощный снегопад, который не затихал всю ночь. И вс е это время коммунальные службы города усиленно занимались расчисткой автомагистралей, в первую очередь, самых оживленных.И вот представьте себе — идет колонна трех снегоуборочных машин, перекрывая своими очистительными плугами практически всю ширину проспекта в одном направлении движения. Но практически на каждом шагу встречаются оставленные на обочине легковые автомобили, иногда их несколько подряд стоят, а то и целая вереница. Их уборщикам снега приходится объезжать, и поэтому целая полоса движения остается почти неубранной.Снег чистили и поздней ночью, но та же история - брошенные на дорогах машины оставались там ночевать.Коммунальщики ругались и работали. Патрульная полиция тоже ругалась и тоже работала. Первые убирали снег, а вторые составляли протоколы. Вообще, профилактика нарушений правил дорожного движения — одно из основных направлений работы патрульной полиции.С 1 по 7 февраля, как сообщили " Индустриалке " в Патрульной полиции Запорожья, патрульные вынесли 550 постановлений в отношении нарушителей ПДД, в том числе и за нарушения правил остановки и стоянки. За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа в сумме 255 гривен. Вдвое больше — 510 гривен — придется заплатить тем, кто надумает устроить стоянку на полосе движения, предназначенной для маршрутных транспортных средств.В связи с ухудшением погодных условий — после выпадения снега на дорогах появился еще и гололед — увеличилось количество ДТП. Коммунальные службы очищают дороги от снега, но из-за того, что водители оставляют свои автомобили вдоль обочин, снегоочистительная техника не может нормально передвигаться. Особенно на узких дорогах, где припаркованные автомобили создают аварийные ситуации и невозможность встречного разъезда.Патрульная полиция Запорожья и коммунальщики снова обращаются к водителям с просьбой на оставлять автомобили на дороге вдоль обочин, дабы обеспечить беспрепятственный проезд снегоочистительной технике и другим автомобилям.Фото: Дмитрий Шилин