Парень с хоккейной клюшкой прополз по льду к месту его разлома, где в воде барахтался пес, и вытащил его, зацепившись клюшкой за ошейник. Операцию по спасению на телефон сняли друзья парня и выложили в сеть, где он за несколько дней стал героем.Выяснилось, что Дмитрий — студент Запорожского национального университета. Учитывая, что парень вытащил собаку из воды полностью соблюдая правила безопасности на льду это событие не могли не заметить и спасатели.- Риск для жизни был большим, поскольку, учитывая температуру воздуха и толщину льда, Дмитрий в любой момент мог сам оказаться в воде, - отметил начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. - Однако, правильный алгоритм действий дал возможность не только спасти животное, но и предотвратить травмирование самого спасителя. Запорожские спасатели гордятся поступком парня и благодарят его за проявленный героизм. Мы убеждены, если бы на месте живого был человек, он также не спасовал.Спасатели также собираются инициировать выдвижение Дмитрия Костюченко на "Александровскую премию-2017" в номинации " Герои среди нас " .