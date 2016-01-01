В Шевченковском районе Запорожья продолжается уборка дорог от снега с помощью спецтехники.
В работе задействованы семь единиц техники КП "ЭЛУАД".
КП "ЭЛУАД" также выполняло работы по посыпке антигололедными материалами тротуаров, подходов и подъездов к лечебным, учебным заведениям и социальным учреждениям. Работало восемь единиц техники, 24 работника.
Обществом "ЭКО-СИЧ" выполнялись работы по механизированной уборке от снега и посыпке противогололедными материалами внутриквартальных дорог и центральных тротуаров района. В работе были задействованы четыре единицы техники.
КП "Зеленстрой" выделил технику для расчистки пешеходных тротуаров в парках и скверах.
Более 160 дворников КП "Титан", начиная с пяти часов утра 7 февраля, расчищали подходы к жилым домам и придомовые территории.
Активное участие в уборке дорог и тротуаров района от снега и посыпке принимают промышленные предприятия района: АО "Мотор Сич", ЗМКБ "Прогресс", КП НПК "Искра", сообщает сайт мэрии.
В работе задействованы семь единиц техники КП "ЭЛУАД".
КП "ЭЛУАД" также выполняло работы по посыпке антигололедными материалами тротуаров, подходов и подъездов к лечебным, учебным заведениям и социальным учреждениям. Работало восемь единиц техники, 24 работника.
Обществом "ЭКО-СИЧ" выполнялись работы по механизированной уборке от снега и посыпке противогололедными материалами внутриквартальных дорог и центральных тротуаров района. В работе были задействованы четыре единицы техники.
КП "Зеленстрой" выделил технику для расчистки пешеходных тротуаров в парках и скверах.
Более 160 дворников КП "Титан", начиная с пяти часов утра 7 февраля, расчищали подходы к жилым домам и придомовые территории.
Активное участие в уборке дорог и тротуаров района от снега и посыпке принимают промышленные предприятия района: АО "Мотор Сич", ЗМКБ "Прогресс", КП НПК "Искра", сообщает сайт мэрии.
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