В работе задействованы семь единиц техники КП "ЭЛУАД".КП " ЭЛУАД " также выполняло работы по посыпке антигололедными материалами тротуаров, подходов и подъездов к лечебным, учебным заведениям и социальным учреждениям. Работало восемь единиц техники, 24 работника.Обществом " ЭКО-СИЧ " выполнялись работы по механизированной уборке от снега и посыпке противогололедными материалами внутриквартальных дорог и центральных тротуаров района. В работе были задействованы четыре единицы техники.КП " Зеленстрой " выделил технику для расчистки пешеходных тротуаров в парках и скверах.Более 160 дворников КП " Титан " , начиная с пяти часов утра 7 февраля, расчищали подходы к жилым домам и придомовые территории.Активное участие в уборке дорог и тротуаров района от снега и посыпке принимают промышленные предприятия района: АО " Мотор Сич " , ЗМКБ " Прогресс " , КП НПК " Искра " , сообщает сайт мэрии.