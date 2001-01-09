Военная прокуратура Запорожского гарнизона расследует уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств, предназначенных для ремонта областного сборного пункта облвоенкомата, откуда призывников отправляют в учебные центры или воинские части.
Как сообщала "Индустриалка" со ссылкой на пресс-секретаря военной прокуратуры Южного региона Украины Яну Стекачеву, "установлено, что должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины по сговору с должностными лицами одного из ООО путем составления недостоверных расходно-приходных документов в течение ноября-декабря 2016 присвоили бюджетные средства в сумме 1,4 млн. грн, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере".
В ЕРДР сведения внесены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением). Виновным грозит от пяти до 12 лет.
Здание областного сборного пункта давно, что называется, морально устарело, здесь текла крыша, в результате чего имел ужасный вид лестничный пролет, старые окна во время непогоды также затекали, поэтому руководство облвоеномата вышло на областную власть с просьбой выделить деньги на ремонт.
Распорядителем выделенных средств определили Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны Украины, к деньгам никакого отношения не имели ни местный квартирно-эксплуатационный отдел, ни тем более должностные лица Запорожского гарнизона. Одесское КЭУ напрямую работало с подрядчиком — запорожской фирмой.
- На данный момент в здании полностью сделан капитальный ремонт кровли — старое покрытие заменено новым, крыша теперь не протекает, лестничный пролет, где были потеки, сделан полностью — от чердачного помещения до первого этажа, - рассказывает "Индустриалке" заместитель облвоенкома — начальник отдела призыва и комплектования полковник Юрий Бойко. - Заменены на металлопластиковые 249 окон. На четвертом этаже на металлопластиковые заменены подоконники, а вот на первом, втором и третьем по моей просьбе не меняли. Там у нас нормальные железобетонные, а при таком большом количестве призывников и военнообязанных пластиковые подоконники долго не выдержат. За счет этого нам сделали ремонт нескольких помещений.
На момент проверки военной прокуратуры не были закончены работы в двух помещениях - туалете и в подвале. В туалете нужно было положить три-четыре ряда плитки, а в подвальном помещении рабочие успели ободрать штукатурку и немного зашпаклевать, им нужно было также осуществить покраску.
Но на момент проверки акт выполненных работ был подписан и деньги проплачены, это и привлекло внимание военной прокуратуры. Почему подписали акт? Насколько я понимаю, заканчивался бюджетный год и если бы эти деньги не были использованы, они должны были вернуться в госбюджет. Не в областной, из которого выделялись, а в государственный.
На момент проверки прокуратуры подрядчики работали, чтобы полностью все закончить, им нужно было еще парочку дней.
- Юрий Сергеевич, здание полностью отремонтировано?
- Нет, конечно. Только на ремонт крыши ушло более 400 тысяч гривен, замена 249 окон тоже обошлась в приличную сумму. Сейчас мы подали заявку, чтобы нам выделили средства из областного бюджета хотя бы на ремонт фасада, который сыпется, с одновременным утеплением, но сейчас даже не знаю, выделят ли после всего этого деньги.
Фото: Александр Прилепа
- Просмотров: 156
Похожие новости