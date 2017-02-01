ПАО "Запорожсталь" вместе с предприятиями Группы Метинвест с первых дней обострения ситуации в Авдеевке, оставшейся без электричества, тепла и воды, что привело ее на грань гуманитарной катастрофы, оказывает помощь жителям городка.
"Продолжаем получать помощь для авдеевцев от наших коллег.
Ростислав Шурма одним из первых позвонил и предложил помощь,
а сегодня металлурги "Запорожстали" передали различные стройматериалы для восстановления поврежденного жилья, "буржуйки" и дрова для обогрева, в понедельник из Запорожья ждем бытовые генераторы. Друзья! Спасибо за поддержку!"
"Наши друзья с комбината "Запорожсталь" и криворожских ГОКов продолжают поддерживать авдеевцев. В город прибыли очередные машины с гуманитарным грузом. Спасибо коллегам за стройматериалы, воду, теплую одежду, генераторы. Отдельная благодарность металлургам от городской ГСЧС за топливо и пожарные рукава. Спасибо от всех авдеевцев и от АКХЗ".
Эти слова благодарности генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов написал на своей странице в Фейсбуке после получения авдеевцами очередной гуманитарной помощи от металлургов "Запорожстали".
На сегодня металлурги "Запорожстали" отправили авдеевцам 64 конвекционные печи для обогрева помещений с дымоотводящими трубами, 16 миниэлектростанций, 3000 литров бутилированной питьевой воды, строительные материалы: брус, гипсокартон, кровельное покрытие, а также лампы, фонари, электроматериалы для восстановления освещения. Груз отправлен железнодорожным транспортом, а также на большегрузных автомобилях в сопровождении автомобиля полиции.
- Совместными усилиями Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Метинвеста и нашего комбината предпринимаются все возможные меры, чтобы помочь жителям Авдеевки. Мы работаем в тесном контакте с нашими коллегами из этого города – чтобы оперативно реагировать на просьбы горожан. В первую очередь необходимо решить проблемы обогрева и водоснабжения в Авдеевке. В дальнейшем мы будем участвовать и решать актуальные проблемы жизнедеятельности города. Мы не оставим жителей Авдеевки один на один с бедой, они должны ощущать нашу поддержку, ‑ отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.
На комбинате "Запорожсталь" создан штаб по сбору продуктов и вещей, другой помощи для жителей Авдеевки, который работает совместно с Гуманитарным штабом Рината Ахметова "Поможем" и другими предприятиями Группы Метинвест.
Гуманитарный штаб Рината Ахметова "Поможем" первым направил все необходимые ресурсы на спасение мирных жителей населенных пунктов в зоне боевых действий. Все предприятия Группы Метинвест, компаний СМК и ДТЭК оказывают помощь Авдеевке, жители которой живут под постоянными обстрелами.
В общей сложности предприятия Группы Метинвест передали почти 29 тонн воды, около 8 тонн сахара, круп, макаронных изделий, консервов, сгущенки и печенья, 5 дизельных генераторов, 28 тонн дизельного топлива, 13 кубических метров дров, 76 печей, 179 комплектующим к печам, 1929 огнетушителей, свечей, фонарей, спичек, 332 метра кабеля, 841 лампу, больше 2 тысяч гвоздей-метизов, 5437 квадратных метров рубероида, шифера и полиэтиленовой пленки, 65 м труб, 695 других стройматериалов. Кроме того, жителям Авдеевки передали 776 единиц теплой одежды: куртки, демисезонные костюмы, штаны, обувь.
Огромную работу по оказанию помощи проделал Гуманитарный штаб Рината Ахметова "Поможем". В Авдеевку волонтеры штаба доставили 2 580 литров воды, 6706 кг сахара, крупы, макаронных изделий, консервов, сгущенки, печенья и масла, а также 26205 комплектов одноразовой посуды, пакетов и салфеток.
Несмотря на то, что Авдеевка давно стала "горячей точкой" на карте АТО, поддерживать работоспособность коммунального хозяйства городка, и прежде всего подачу тепла, воды и электроснабжение, постоянно помогает Авдеевский коксохим.
Именно благодаря предприятию после 29 января, когда были выведены из строя две последние линии электропередач, питавшие Авдеевку и фильтровальную станцию, тепло продолжало подаваться в дома. Для этого АКХЗ пришлось пойти на горячую консервацию, снизить производство кокса с 6,5 тыс тонн до 2,5 тыс тонн, что сразу сказалось на работе ряда предприятий в Мариуполе. Дефицит кокса в будущем может поставить под угрозу и стабильную работу комбината "Запорожсталь". Но оставить более 17 тысяч жителей Авдеевки без отопления в 20-градусный мороз было нельзя.
Как и в эти дни, когда пошла очередная волна похолодания. И снова АКХЗ спасает Авдеевку, о чем вчера сообщил Муса Магомедов:
- Минус 18° по Цельсию. Несмотря на это, нам удается поддержать температуру в батареях, и коксовых, и в квартирах Авдеевки. Все буде добре.
Слава Богу, что в прошлое воскресенье, 5 февраля, энергетикам ДТЭК удалось восстановить поврежденные линии электропередачи под Авдеевкой. После разминирования участков под повреждениями энергетики смогли выполнить необходимые работы и подать напряжение на линию Макеевка-АКХЗ-№2. Эта — одна из четырех — линия сейчас питает Авдеевку, Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. В город вернулся свет.
Напомним, что две высоковольтные линии электропередачи 110 кВ были полностью обесточены с 29 и 30 января. Авдеевский КХЗ, который обеспечивает Авдеевку теплом, был без электроснабжения в течение почти 5 суток. Была обесточена и Донецкая фильтровальная станция, расположенная под Авдеевкой. Она обеспечивает водой кроме 17-ти тысяч жителей Авдеевки часть Донецка, Ясиноватой, а также жителей Красногоровки, поселков Верхнеторецкого, Васильевки, Спартака.
Чтобы спасти от темноты и холода других, энергетики рисковали собственной жизнью. Но задачу, поставленную перед ними, выполнили.
В условиях, когда украинские промышленные предприятия буквально выживают из последних сил, остановка крупнейшего в Украине коксохима — это очень серьезный удар и по экономике региона, и по экономике Украины. Поэтому надо обеспечить стабильную работу завода. Надо прекратить обстрелы Авдеевки. Руководство Метинвеста призвало стороны конфликта прекратить боевые действия для возобновления стабильной подачи в город и электричества, и воды.
"Продолжаем получать помощь для авдеевцев от наших коллег.
Ростислав Шурма одним из первых позвонил и предложил помощь,
а сегодня металлурги "Запорожстали" передали различные стройматериалы для восстановления поврежденного жилья, "буржуйки" и дрова для обогрева, в понедельник из Запорожья ждем бытовые генераторы. Друзья! Спасибо за поддержку!"
"Наши друзья с комбината "Запорожсталь" и криворожских ГОКов продолжают поддерживать авдеевцев. В город прибыли очередные машины с гуманитарным грузом. Спасибо коллегам за стройматериалы, воду, теплую одежду, генераторы. Отдельная благодарность металлургам от городской ГСЧС за топливо и пожарные рукава. Спасибо от всех авдеевцев и от АКХЗ".
Эти слова благодарности генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов написал на своей странице в Фейсбуке после получения авдеевцами очередной гуманитарной помощи от металлургов "Запорожстали".
На сегодня металлурги "Запорожстали" отправили авдеевцам 64 конвекционные печи для обогрева помещений с дымоотводящими трубами, 16 миниэлектростанций, 3000 литров бутилированной питьевой воды, строительные материалы: брус, гипсокартон, кровельное покрытие, а также лампы, фонари, электроматериалы для восстановления освещения. Груз отправлен железнодорожным транспортом, а также на большегрузных автомобилях в сопровождении автомобиля полиции.
- Совместными усилиями Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Метинвеста и нашего комбината предпринимаются все возможные меры, чтобы помочь жителям Авдеевки. Мы работаем в тесном контакте с нашими коллегами из этого города – чтобы оперативно реагировать на просьбы горожан. В первую очередь необходимо решить проблемы обогрева и водоснабжения в Авдеевке. В дальнейшем мы будем участвовать и решать актуальные проблемы жизнедеятельности города. Мы не оставим жителей Авдеевки один на один с бедой, они должны ощущать нашу поддержку, ‑ отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.
На комбинате "Запорожсталь" создан штаб по сбору продуктов и вещей, другой помощи для жителей Авдеевки, который работает совместно с Гуманитарным штабом Рината Ахметова "Поможем" и другими предприятиями Группы Метинвест.
Гуманитарный штаб Рината Ахметова "Поможем" первым направил все необходимые ресурсы на спасение мирных жителей населенных пунктов в зоне боевых действий. Все предприятия Группы Метинвест, компаний СМК и ДТЭК оказывают помощь Авдеевке, жители которой живут под постоянными обстрелами.
В общей сложности предприятия Группы Метинвест передали почти 29 тонн воды, около 8 тонн сахара, круп, макаронных изделий, консервов, сгущенки и печенья, 5 дизельных генераторов, 28 тонн дизельного топлива, 13 кубических метров дров, 76 печей, 179 комплектующим к печам, 1929 огнетушителей, свечей, фонарей, спичек, 332 метра кабеля, 841 лампу, больше 2 тысяч гвоздей-метизов, 5437 квадратных метров рубероида, шифера и полиэтиленовой пленки, 65 м труб, 695 других стройматериалов. Кроме того, жителям Авдеевки передали 776 единиц теплой одежды: куртки, демисезонные костюмы, штаны, обувь.
Огромную работу по оказанию помощи проделал Гуманитарный штаб Рината Ахметова "Поможем". В Авдеевку волонтеры штаба доставили 2 580 литров воды, 6706 кг сахара, крупы, макаронных изделий, консервов, сгущенки, печенья и масла, а также 26205 комплектов одноразовой посуды, пакетов и салфеток.
Несмотря на то, что Авдеевка давно стала "горячей точкой" на карте АТО, поддерживать работоспособность коммунального хозяйства городка, и прежде всего подачу тепла, воды и электроснабжение, постоянно помогает Авдеевский коксохим.
Именно благодаря предприятию после 29 января, когда были выведены из строя две последние линии электропередач, питавшие Авдеевку и фильтровальную станцию, тепло продолжало подаваться в дома. Для этого АКХЗ пришлось пойти на горячую консервацию, снизить производство кокса с 6,5 тыс тонн до 2,5 тыс тонн, что сразу сказалось на работе ряда предприятий в Мариуполе. Дефицит кокса в будущем может поставить под угрозу и стабильную работу комбината "Запорожсталь". Но оставить более 17 тысяч жителей Авдеевки без отопления в 20-градусный мороз было нельзя.
Как и в эти дни, когда пошла очередная волна похолодания. И снова АКХЗ спасает Авдеевку, о чем вчера сообщил Муса Магомедов:
- Минус 18° по Цельсию. Несмотря на это, нам удается поддержать температуру в батареях, и коксовых, и в квартирах Авдеевки. Все буде добре.
Слава Богу, что в прошлое воскресенье, 5 февраля, энергетикам ДТЭК удалось восстановить поврежденные линии электропередачи под Авдеевкой. После разминирования участков под повреждениями энергетики смогли выполнить необходимые работы и подать напряжение на линию Макеевка-АКХЗ-№2. Эта — одна из четырех — линия сейчас питает Авдеевку, Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. В город вернулся свет.
Напомним, что две высоковольтные линии электропередачи 110 кВ были полностью обесточены с 29 и 30 января. Авдеевский КХЗ, который обеспечивает Авдеевку теплом, был без электроснабжения в течение почти 5 суток. Была обесточена и Донецкая фильтровальная станция, расположенная под Авдеевкой. Она обеспечивает водой кроме 17-ти тысяч жителей Авдеевки часть Донецка, Ясиноватой, а также жителей Красногоровки, поселков Верхнеторецкого, Васильевки, Спартака.
Чтобы спасти от темноты и холода других, энергетики рисковали собственной жизнью. Но задачу, поставленную перед ними, выполнили.
В условиях, когда украинские промышленные предприятия буквально выживают из последних сил, остановка крупнейшего в Украине коксохима — это очень серьезный удар и по экономике региона, и по экономике Украины. Поэтому надо обеспечить стабильную работу завода. Надо прекратить обстрелы Авдеевки. Руководство Метинвеста призвало стороны конфликта прекратить боевые действия для возобновления стабильной подачи в город и электричества, и воды.
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