В январе 2017 года ЧАО "Запорожогнеупор" увеличил объем производства неформованных огнеупоров на 62% по сравнению с январем 2016 годаВ январе 2017 года произведено 622 тонны неформованных огнеупоров. В том числе, 240 тонн огнеупорных бетонов и масс и 382 тонны утепляющих и шлакообразующих смесей ТЕГИ: завод, работа Просмотров: 103 Похожие новости В 2016 году ЧАО «Запорожогнеупор» увеличил производство неформованных огнеупоров на 27% ЧАО «Запорожогнеупор» в июле нарастил производство неформованных огнеупоров ЧАО «Запорожогнеупор» в июне нарастил производство всех видов продукции «Запорожогнеупор» нарастил производство огнеупоров