Она будет посвящ е на вопросам оказания помощи людям, пострадавшим в результате вооруж е нного конфликта на Востоке Украины, переселенцам из временно оккупированного Крыма, защиты прав и свобод вынужденных переселенцев.На вопросы жителей областного центра будут отвечать представители общественной организации " КрымСОС Запорожье " ." Горячая линия " будет работать по стационарному телефону 15-84 и номерам мобильных операторов: 095-845-15-84, 067-515-15-84, 063-404-92-84 (разговор оплачивается согласно условиям Вашего тарифного пакета), сообщает сайт мэрии.