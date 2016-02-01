9 февраля с 15:00 до 17:00 на городском "Телефоне Доверия" 15-84 состоится "горячая линия".
Она будет посвящена вопросам оказания помощи людям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины, переселенцам из временно оккупированного Крыма, защиты прав и свобод вынужденных переселенцев.
На вопросы жителей областного центра будут отвечать представители общественной организации "КрымСОС Запорожье".
"Горячая линия" будет работать по стационарному телефону 15-84 и номерам мобильных операторов: 095-845-15-84, 067-515-15-84, 063-404-92-84 (разговор оплачивается согласно условиям Вашего тарифного пакета), сообщает сайт мэрии.
Она будет посвящена вопросам оказания помощи людям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины, переселенцам из временно оккупированного Крыма, защиты прав и свобод вынужденных переселенцев.
На вопросы жителей областного центра будут отвечать представители общественной организации "КрымСОС Запорожье".
"Горячая линия" будет работать по стационарному телефону 15-84 и номерам мобильных операторов: 095-845-15-84, 067-515-15-84, 063-404-92-84 (разговор оплачивается согласно условиям Вашего тарифного пакета), сообщает сайт мэрии.
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