Увлекательная шоу-программа "Спроси у Купидона!", которую в преддверии Дня всех влюбленных Запорожская областная организация Национального союза журналистов Украины провела для представительниц прекрасной половины региональных медиа, состояла из двух частей: игры "Купидон" и конкурса талантов.
- Играя, участницы "встретились" со всеми своими "неправильными" реакциями и мыслями. Кому-то из них игра подсказала конкретного мужчину, с которым они могли бы построить те отношения, которые им подходят. В этой игре приходит настоящее озарение, - подтвердила ведущая шоу-программы – психолог, сексолог, основатель студии сексуальных практик "Быть вместе" Елена Силакова. – Участницы игры "Купидон" сделали для себя важные открытия и сделали вывод, что лучше встретиться со своими косяками и заблуждениями на игровом поле, чем танцевать танец с граблями на поле жизни в реальном взаимодействии с живыми мужчинами. Многие, наконец, узнали, что именно мешает им обрести или развить отношения в паре.
Вопреки непогоде, которая не на шутку разыгралась в этот день в Запорожье, событие в джаз-клубе собрало представительниц различных запорожских СМИ и журналистов-фрилансеров.
- Решила принять участие в игре из любопытства, - поделилась журналист телеканала "Запоріжжя" Марина Литвинчук. – В игровой форме "удары судьбы" принимать легче. Но это шутка. А если серьезно, то приятно пообщаться с коллегами вне работы. Хорошо, что наша областная организация способствует проведению таких профессиональных тусовок.
Для конкурса талантов от участниц требовалась предварительная подготовка. И наши прекрасные коллеги не подвели. В большинстве своем журналистки представили на суд симпатизирующей им публики свое рукоделие: прекрасное украшение из нитей – Лариса Шарипова, фрилансер; оригинальные расшитые подушечки-игольницы – Татьяна Бабаева, фрилансер; вышивку икон бисером – Наталья Зворыгина, "Запорізька правда"; оригинальную модель одежды собственного дизайна и изготовления – Елена Поддубная, специалист по информационной работе департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации.
Особый восторг участников события вызвала конкурсная работа Ирины Скляровой, "Запорізька правда". Ирина угостила всех вкуснейшими мафинами (мини-кексами) собственного приготовления.
Запорожская областная организация Национального союза журналистов Украины благодарит владельца джаз-клуба "Чикаго Блюз" Евгения Эстеркина и психолога, сексолога, основателя студии сексуальных практик "Быть вместе" Елену Силакову за помощь в организации и проведении мероприятия.
Фото автора
- Играя, участницы "встретились" со всеми своими "неправильными" реакциями и мыслями. Кому-то из них игра подсказала конкретного мужчину, с которым они могли бы построить те отношения, которые им подходят. В этой игре приходит настоящее озарение, - подтвердила ведущая шоу-программы – психолог, сексолог, основатель студии сексуальных практик "Быть вместе" Елена Силакова. – Участницы игры "Купидон" сделали для себя важные открытия и сделали вывод, что лучше встретиться со своими косяками и заблуждениями на игровом поле, чем танцевать танец с граблями на поле жизни в реальном взаимодействии с живыми мужчинами. Многие, наконец, узнали, что именно мешает им обрести или развить отношения в паре.
Вопреки непогоде, которая не на шутку разыгралась в этот день в Запорожье, событие в джаз-клубе собрало представительниц различных запорожских СМИ и журналистов-фрилансеров.
- Решила принять участие в игре из любопытства, - поделилась журналист телеканала "Запоріжжя" Марина Литвинчук. – В игровой форме "удары судьбы" принимать легче. Но это шутка. А если серьезно, то приятно пообщаться с коллегами вне работы. Хорошо, что наша областная организация способствует проведению таких профессиональных тусовок.
Для конкурса талантов от участниц требовалась предварительная подготовка. И наши прекрасные коллеги не подвели. В большинстве своем журналистки представили на суд симпатизирующей им публики свое рукоделие: прекрасное украшение из нитей – Лариса Шарипова, фрилансер; оригинальные расшитые подушечки-игольницы – Татьяна Бабаева, фрилансер; вышивку икон бисером – Наталья Зворыгина, "Запорізька правда"; оригинальную модель одежды собственного дизайна и изготовления – Елена Поддубная, специалист по информационной работе департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации.
Особый восторг участников события вызвала конкурсная работа Ирины Скляровой, "Запорізька правда". Ирина угостила всех вкуснейшими мафинами (мини-кексами) собственного приготовления.
Запорожская областная организация Национального союза журналистов Украины благодарит владельца джаз-клуба "Чикаго Блюз" Евгения Эстеркина и психолога, сексолога, основателя студии сексуальных практик "Быть вместе" Елену Силакову за помощь в организации и проведении мероприятия.
Фото автора
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