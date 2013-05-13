









- Играя, участницы " встретились " со всеми своими " неправильными " реакциями и мыслями. Кому-то из них игра подсказала конкретного мужчину, с которым они могли бы построить те отношения, которые им подходят. В этой игре приходит настоящее озарение, - подтвердила ведущая шоу-программы – психолог, сексолог, основатель студии сексуальных практик " Быть вместе " Елена Силакова. – Участницы игры " Купидон " сделали для себя важные открытия и сделали вывод, что лучше встретиться со своими косяками и заблуждениями на игровом поле, чем танцевать танец с граблями на поле жизни в реальном взаимодействии с живыми мужчинами. Многие, наконец, узнали, что именно мешает им обрести или развить отношения в паре.Вопреки непогоде, которая не на шутку разыгралась в этот день в Запорожье, событие в джаз-клубе собрало представительниц различных запорожских СМИ и журналистов-фрилансеров.- Решила принять участие в игре из любопытства, - поделилась журналист телеканала " Запоріжжя " Марина Литвинчук. – В игровой форме " удары судьбы " принимать легче. Но это шутка. А если серьезно, то приятно пообщаться с коллегами вне работы. Хорошо, что наша областная организация способствует проведению таких профессиональных тусовок.Для конкурса талантов от участниц требовалась предварительная подготовка. И наши прекрасные коллеги не подвели. В большинстве своем журналистки представили на суд симпатизирующей им публики свое рукоделие: прекрасное украшение из нитей – Лариса Шарипова, фрилансер; оригинальные расшитые подушечки-игольницы – Татьяна Бабаева, фрилансер; вышивку икон бисером – Наталья Зворыгина, " Запорізька правда " ; оригинальную модель одежды собственного дизайна и изготовления – Елена Поддубная, специалист по информационной работе департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации.Особый восторг участников события вызвала конкурсная работа Ирины Скляровой, " Запорізька правда " . Ирина угостила всех вкуснейшими мафинами (мини-кексами) собственного приготовления.Запорожская областная организация Национального союза журналистов Украины благодарит владельца джаз-клуба " Чикаго Блюз " Евгения Эстеркина и психолога, сексолога, основателя студии сексуальных практик " Быть вместе " Елену Силакову за помощь в организации и проведении мероприятия.Фото автора