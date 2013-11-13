Во время раздачи горячего питания, представители Центра учета бездомных лиц Запорожского городского территориального центра социального обслуживания (оказание социальных услуг) и организации Общества Красного Креста проводят с лицами без определенного места жительства разъяснительную работу по предупреждению заболевания туберкулезом, выдают направления на флюорографию и санитарно-дезинфекционную обработку, сообщает сайт мэрии.– территория противотуберкулезного диспансера, ул. Перспективная, 2вторник, пятница с 11-00 до 12-00,- ул. Почтовая, 4а (обл. орг. общества Красного Креста),понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11-00 до 12-00- территория Свято-Покровского кафедрального Соборавторник, четверг с 11-00 до 12-00– территория Свято-Николаевского женского монастыря, ул.Тополина, 34Апонедельник, пятница с 12-00 до 13-00– пр. Металлургов, 1 (районная орг. общества Красного Креста),понедельник, пятница с 12-00 до 13-00среда, четверг с 11-00 до 12-00– территория сквера им. Яланского (напротив Цирка)вторник, четверг с 11-00 до 12-00– территория церкви Св. Николая, пр. Юбилейный, 1-Авторник, среда, четверг с 13-00 до 14-00– напротив рынка в палатке, ост. " Заводской рынок " ,ул. Чаривная, 52вторник, четверг с 12-00 до 13-00