Во всех районах Запорожья организована работа пунктов горячего питания для бездомных.
Во время раздачи горячего питания, представители Центра учета бездомных лиц Запорожского городского территориального центра социального обслуживания (оказание социальных услуг) и организации Общества Красного Креста проводят с лицами без определенного места жительства разъяснительную работу по предупреждению заболевания туберкулезом, выдают направления на флюорографию и санитарно-дезинфекционную обработку, сообщает сайт мэрии.
График работы и адреса пунктов раздачи горячего питания в январе – феврале 2017 года:
Заводский район
– территория противотуберкулезного диспансера, ул. Перспективная, 2
вторник, пятница с 11-00 до 12-00,
Александровский район
- ул. Почтовая, 4а (обл. орг. общества Красного Креста),
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11-00 до 12-00
- территория Свято-Покровского кафедрального Собора
вторник, четверг с 11-00 до 12-00
Коммунарский район
– территория Свято-Николаевского женского монастыря, ул.Тополина, 34А
понедельник, пятница с 12-00 до 13-00
Днепровский район
– пр. Металлургов, 1 (районная орг. общества Красного Креста),
понедельник, пятница с 12-00 до 13-00
среда, четверг с 11-00 до 12-00
Вознесеновский район
– территория сквера им. Яланского (напротив Цирка)
вторник, четверг с 11-00 до 12-00
Хортицкой район
– территория церкви Св. Николая, пр. Юбилейный, 1-А
вторник, среда, четверг с 13-00 до 14-00
Шевченковский район
– напротив рынка в палатке, ост. "Заводской рынок",
ул. Чаривная, 52
вторник, четверг с 12-00 до 13-00
Во время раздачи горячего питания, представители Центра учета бездомных лиц Запорожского городского территориального центра социального обслуживания (оказание социальных услуг) и организации Общества Красного Креста проводят с лицами без определенного места жительства разъяснительную работу по предупреждению заболевания туберкулезом, выдают направления на флюорографию и санитарно-дезинфекционную обработку, сообщает сайт мэрии.
График работы и адреса пунктов раздачи горячего питания в январе – феврале 2017 года:
Заводский район
– территория противотуберкулезного диспансера, ул. Перспективная, 2
вторник, пятница с 11-00 до 12-00,
Александровский район
- ул. Почтовая, 4а (обл. орг. общества Красного Креста),
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11-00 до 12-00
- территория Свято-Покровского кафедрального Собора
вторник, четверг с 11-00 до 12-00
Коммунарский район
– территория Свято-Николаевского женского монастыря, ул.Тополина, 34А
понедельник, пятница с 12-00 до 13-00
Днепровский район
– пр. Металлургов, 1 (районная орг. общества Красного Креста),
понедельник, пятница с 12-00 до 13-00
среда, четверг с 11-00 до 12-00
Вознесеновский район
– территория сквера им. Яланского (напротив Цирка)
вторник, четверг с 11-00 до 12-00
Хортицкой район
– территория церкви Св. Николая, пр. Юбилейный, 1-А
вторник, среда, четверг с 13-00 до 14-00
Шевченковский район
– напротив рынка в палатке, ост. "Заводской рынок",
ул. Чаривная, 52
вторник, четверг с 12-00 до 13-00
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