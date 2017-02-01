В Запорожье возле торгового центра на проспекте Соборном напали на мужчину.
Запорожец был на улице, когда на него набросилась группа незнакомцев, которые избили его и украли сумку с документами, деньгами и ключами от его авто.
Мужчина зашел в торговый центр и попросил вызвать полицию.
Патрульные быстро задержали троих подозреваемых, их опознали пострадавший и охранник магазина. Украденных вещей у мужчин не было. Всех участников драки доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке напали на человека.
Читайте также: В одном из ночных клубов Запорожья обокрали девушку.
Запорожец был на улице, когда на него набросилась группа незнакомцев, которые избили его и украли сумку с документами, деньгами и ключами от его авто.
Мужчина зашел в торговый центр и попросил вызвать полицию.
Патрульные быстро задержали троих подозреваемых, их опознали пострадавший и охранник магазина. Украденных вещей у мужчин не было. Всех участников драки доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке напали на человека.
Читайте также: В одном из ночных клубов Запорожья обокрали девушку.
- Просмотров: 316
Похожие новости