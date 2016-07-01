На днях на ПАО "Запорожсталь" на новой доменной печи №3 смонтировали очередной большой и сложный узел - четырехколонник весом чуть более 200 тонн.
Как сообщил на своей станице в "Фейсбуке" генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма, работы идут по плану, несмотря на капризы зимы.
Как писала "Индустриалка", масштабная экологическая реконструкция доменной печи № 3 стартовала 1 ноября 2016 года.
Впервые в Украине при реализации крупных инфраструктурных проектов комбинат "Запорожсталь" использовал лучшую мировую практику – создал интеллектуальную модель доменной печи, которая повысит эффективность реконструкции, сократит ее сроки проведения. Инвестиции комбината в экологическую реконструкцию ДП № 3 – порядка 1,5 млрд гривен.
Как сообщил на своей станице в "Фейсбуке" генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма, работы идут по плану, несмотря на капризы зимы.
Как писала "Индустриалка", масштабная экологическая реконструкция доменной печи № 3 стартовала 1 ноября 2016 года.
Впервые в Украине при реализации крупных инфраструктурных проектов комбинат "Запорожсталь" использовал лучшую мировую практику – создал интеллектуальную модель доменной печи, которая повысит эффективность реконструкции, сократит ее сроки проведения. Инвестиции комбината в экологическую реконструкцию ДП № 3 – порядка 1,5 млрд гривен.
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