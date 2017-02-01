В службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Карпенко-Карого произошел пожар.
На месте происшествия пожарные выяснили, что на складе "Оліс ЛТД" загорелась бумага и картон - огонь охватил 50 кв.м.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, из-за сильного дыма спасатели работали в специальных аппаратах, через которые подавался воздух.
Ликвидировать пожар удалось чуть больше, чем за час. С огнем боролось 20 спасателей с привлечением пяти единиц спецтехники. По факту ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье 24 спасателя тушили пожар на Хортице
Читайте также: В Запорожье пожар унес жизнь мужчины
На месте происшествия пожарные выяснили, что на складе "Оліс ЛТД" загорелась бумага и картон - огонь охватил 50 кв.м.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, из-за сильного дыма спасатели работали в специальных аппаратах, через которые подавался воздух.
Ликвидировать пожар удалось чуть больше, чем за час. С огнем боролось 20 спасателей с привлечением пяти единиц спецтехники. По факту ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье 24 спасателя тушили пожар на Хортице
Читайте также: В Запорожье пожар унес жизнь мужчины
- Просмотров: 306
Похожие новости