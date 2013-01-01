В Днепровском районе Запорожья легковушка наехала на женщину с двумя детьми.
ДТП произошло в одном из дворов по ул. Михаила Грушевского.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в аварии пострадали 38-летняя женщина, 10-летний мальчик и 9-летняя девочка. У них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье авто сбило человека на пешеходном переходе.
Читайте также: Жуткое ДТП с маршруткой в Запорожье: 1 человек погиб, 5 получили травмы.
ДТП произошло в одном из дворов по ул. Михаила Грушевского.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в аварии пострадали 38-летняя женщина, 10-летний мальчик и 9-летняя девочка. У них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье авто сбило человека на пешеходном переходе.
Читайте также: Жуткое ДТП с маршруткой в Запорожье: 1 человек погиб, 5 получили травмы.
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