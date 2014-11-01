Сегодня во время первого заседания рабочей группы, относительно будущей судьбы демонтированного "вождя", было высказано предложение о его взвешивании и определении стоимости.
Члены комиссии пришли к выводу, что все запорожцы смогут озвучить свое видение будущей судьбы памятника Ленину. Но при этом будут предложены и определенные варианты. Какие именно это будут варианты за неделю предстоит решить членам комиссии.
Так, среди самых вероятных: продажа памятника, передача на баланс музея и дальнейшее хранение. Именно для того, чтобы понимать о какой сумме вырученных средств может идти речь и решили взвесить скульптуру и обратиться в химические лаборатории для оценки ее сплава.
- Наша задача - сформулировать вопросы и формы общественного обсуждения, чтобы услышать мнение горожан и понять, что делать дальше, - подчеркнул первый заместитель городского головы Сергей Мешок. - Нам нужно не только предлагать свои варианты, но и дать возможность высказаться каждому. На следующем заседании у нас уже будут определены и вопросы, и сроки проведения общественных слушаний.
Напомним, городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что судьбу памятника Ленину должны решить горожане.
На сессии горсовета депутаты поддержали решение о проведении общественных слушаний, на которых решат, что делать с демонтированным "вождем". Мэр предложил, что средства от продажи памятника могут быть переданы в детские дома и приюты.
Как писала "Индустриалка", Запорожцы смогут высказаться о судьбе памятника Ленину в соцсетях
Читайте также: Что запорожцы хотят видеть на месте памятника Ленину
Члены комиссии пришли к выводу, что все запорожцы смогут озвучить свое видение будущей судьбы памятника Ленину. Но при этом будут предложены и определенные варианты. Какие именно это будут варианты за неделю предстоит решить членам комиссии.
Так, среди самых вероятных: продажа памятника, передача на баланс музея и дальнейшее хранение. Именно для того, чтобы понимать о какой сумме вырученных средств может идти речь и решили взвесить скульптуру и обратиться в химические лаборатории для оценки ее сплава.
- Наша задача - сформулировать вопросы и формы общественного обсуждения, чтобы услышать мнение горожан и понять, что делать дальше, - подчеркнул первый заместитель городского головы Сергей Мешок. - Нам нужно не только предлагать свои варианты, но и дать возможность высказаться каждому. На следующем заседании у нас уже будут определены и вопросы, и сроки проведения общественных слушаний.
Напомним, городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что судьбу памятника Ленину должны решить горожане.
На сессии горсовета депутаты поддержали решение о проведении общественных слушаний, на которых решат, что делать с демонтированным "вождем". Мэр предложил, что средства от продажи памятника могут быть переданы в детские дома и приюты.
Как писала "Индустриалка", Запорожцы смогут высказаться о судьбе памятника Ленину в соцсетях
Читайте также: Что запорожцы хотят видеть на месте памятника Ленину
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