В соцсетях мэмы со Ждуном набирают все большую популярность.
Милое существо уже ждет безвиз, Евровидение и других важных для страны изменений.
"Индустриалка" решила показать "приключения" популярного героя в Запорожье.
Как писала "Индустриалка", в Украине может появиться свой Ждун.
Читайте также: Кто такой Ждун на самом деле.
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Иллюстрации Всеволода Жуковца и из соцсети
Милое существо уже ждет безвиз, Евровидение и других важных для страны изменений.
"Индустриалка" решила показать "приключения" популярного героя в Запорожье.
Как писала "Индустриалка", в Украине может появиться свой Ждун.
Читайте также: Кто такой Ждун на самом деле.
Подписывайтесь на "Индустриалку" в Facebook, "Вконтакте", Instagram и YouTube.
Иллюстрации Всеволода Жуковца и из соцсети
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