В результате появляются тщательно законспирированные подпольные заведения, куда заядлые игроманы несут деньги в тщетной надежде на выигрыш.Запорожской полицией проводятся постоянные комплексные мероприятия по выявлению подобных " точек " . Деятельность очередного " подполья " разоблачили на территории Днепровского района Запорожья. В ночь на пятое февраля работники управления защиты экономики совместно со следователями Днепровского отдела полиции провели санкционированный обыск, в результате которого обнаружили и изъяли пятнадцать игровых автоматов, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.Продолжается уголовное производство, начатое по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Полиция устанавливает круг лиц, причастных к противозаконной деятельности.Всех неравнодушных граждан, которым известно о деятельности подобных заведений на территории области, полиция призывает обращаться в дежурную часть управления защиты экономики в Запорожской области по телефону 096-683-50-55.