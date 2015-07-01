В Украине игорный бизнес вне закона, однако постоянно находятся предприимчивые дельцы, которые, движимые жаждой наживы, забывают об этом
В результате появляются тщательно законспирированные подпольные заведения, куда заядлые игроманы несут деньги в тщетной надежде на выигрыш.
Запорожской полицией проводятся постоянные комплексные мероприятия по выявлению подобных "точек". Деятельность очередного "подполья" разоблачили на территории Днепровского района Запорожья. В ночь на пятое февраля работники управления защиты экономики совместно со следователями Днепровского отдела полиции провели санкционированный обыск, в результате которого обнаружили и изъяли пятнадцать игровых автоматов, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Продолжается уголовное производство, начатое по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Полиция устанавливает круг лиц, причастных к противозаконной деятельности.
Всех неравнодушных граждан, которым известно о деятельности подобных заведений на территории области, полиция призывает обращаться в дежурную часть управления защиты экономики в Запорожской области по телефону 096-683-50-55.
В результате появляются тщательно законспирированные подпольные заведения, куда заядлые игроманы несут деньги в тщетной надежде на выигрыш.
Запорожской полицией проводятся постоянные комплексные мероприятия по выявлению подобных "точек". Деятельность очередного "подполья" разоблачили на территории Днепровского района Запорожья. В ночь на пятое февраля работники управления защиты экономики совместно со следователями Днепровского отдела полиции провели санкционированный обыск, в результате которого обнаружили и изъяли пятнадцать игровых автоматов, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Продолжается уголовное производство, начатое по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Полиция устанавливает круг лиц, причастных к противозаконной деятельности.
Всех неравнодушных граждан, которым известно о деятельности подобных заведений на территории области, полиция призывает обращаться в дежурную часть управления защиты экономики в Запорожской области по телефону 096-683-50-55.
- Просмотров: 217
Похожие новости