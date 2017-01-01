В Запорожской области транспорт продолжает попадать в снежные ловушки.
Только за сутки бойцы ГСЧС помогли выбраться из заносов 17-ти машинам и спасли 27 человек.
В двух случаях с проезжей части съехали "Газели", водители которых не смогли самостоятельно выехать. Кроме того, на дорогах области застряли три автомобиля "скорой помощи".
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, на помощь гражданам привлекались 55 спасателей и 15 единиц спецтехники.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь застряли 15 машин.
Читайте также: В Запорожье машина сбила человека на пешеходном переходе.
Только за сутки бойцы ГСЧС помогли выбраться из заносов 17-ти машинам и спасли 27 человек.
В двух случаях с проезжей части съехали "Газели", водители которых не смогли самостоятельно выехать. Кроме того, на дорогах области застряли три автомобиля "скорой помощи".
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, на помощь гражданам привлекались 55 спасателей и 15 единиц спецтехники.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь застряли 15 машин.
Читайте также: В Запорожье машина сбила человека на пешеходном переходе.
- Просмотров: 239
Похожие новости