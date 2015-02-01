Координатор этой группы Андрей Перепелка в соцсетях увидел инициативу волонтера из Киева, которая предложила провести такой флешмоб — надо не отжиматься, а собрать деньги на плетение маскировочных сеток для зоны АТО, если каждый участник флешмоба перечислит 22 гривны да еще привлечет 22 своих друзей в соцсетях, то получится большая сумма.Андрей Перепелка из Энергодара на своей странице написал: " Я никогда не участвовал в разных там флешмобах. Те, кто действительно хотят помочь воинам, не будут отжиматься 22 раза. Это не поможет. Никак! Поверьте. Просто отжимайтесь для себя и не нужно из этого делать шоу.Но я сам откликнулся и призываю откликнуться тех, кому я брошу вызов! Это будут 22 моих друга. Нужно отправить 22 гривны на карту Олеси Корягиной и бросить вызов еще 22 своим друзьям. Все средства пойдут на закупку основ для изготовления маскировочных сеток " .