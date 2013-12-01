Громкое заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, что Красный Крест во всем мире живет на пожертвования и поэтому Минздрав не будет финансировать деятельность этой организации в Украине, привело, как и следовало ожидать, к негативным последствиям.
Так, на сегодняшний день прекращена деятельность патронажной службы Красного Креста, сотрудницы которой опекали одиноких больных стариков.
- Красный Крест всегда жил и живет на пожертвования, - рассказывает "Индустриалке" председатель областной организации Красного Креста Константин Силин. - Но у нас был государственный заказ на организацию помощи престарелым гражданам, которые проживают в своих домах одни. И для них сотрудница патронажной службы была единственным человеком, который связывает их с внешним миром. Приходили наши сестрички, выполняли медназначения, оказывали социально-бытовую помощь, доставляли продукты, которые нам удалось достать.
Они ходили к самым обездоленнным людям в самые отдаленные места, куда не доходили медицинские или социальные работники. Будем говорить откровенно — кому в нашей стране нужны одинокие бедные люди?
Это подразделение выполняло государственный заказ на бюджетные деньги, средства шли на выполнение социальных задач. Финансирование осуществлялось через Министерство здравоохранения. Сегодня глава Минздрава сказала, что этим вопросом должна заниматься социальная служба. Сейчас идут переговоры, ведь социальная служба находится в ведении другого министерства — соцполитики. Деньги в бюджете на эти функции выделены, но выделены на Минздрав.
Таким образом, наши подопечные остались без обслуживания. Кое-где их взяли к себе социальные работники, которые обслуживают граждан на дому, но в целом проблема не решена.
К слову, второй заказ, который представители Красного Креста выполняют на областном и городском уровнях — организация горячего питания для бездомных людей. Палатка, в которой можно получить порцию горяченького, установлена в районе Малого рынка.
Читайте также: Запорожцев просят не приносить для жителей Донбасса вещи, которые жалко выбросить
Фото: Александр Прилепа
Так, на сегодняшний день прекращена деятельность патронажной службы Красного Креста, сотрудницы которой опекали одиноких больных стариков.
- Красный Крест всегда жил и живет на пожертвования, - рассказывает "Индустриалке" председатель областной организации Красного Креста Константин Силин. - Но у нас был государственный заказ на организацию помощи престарелым гражданам, которые проживают в своих домах одни. И для них сотрудница патронажной службы была единственным человеком, который связывает их с внешним миром. Приходили наши сестрички, выполняли медназначения, оказывали социально-бытовую помощь, доставляли продукты, которые нам удалось достать.
Они ходили к самым обездоленнным людям в самые отдаленные места, куда не доходили медицинские или социальные работники. Будем говорить откровенно — кому в нашей стране нужны одинокие бедные люди?
Это подразделение выполняло государственный заказ на бюджетные деньги, средства шли на выполнение социальных задач. Финансирование осуществлялось через Министерство здравоохранения. Сегодня глава Минздрава сказала, что этим вопросом должна заниматься социальная служба. Сейчас идут переговоры, ведь социальная служба находится в ведении другого министерства — соцполитики. Деньги в бюджете на эти функции выделены, но выделены на Минздрав.
Таким образом, наши подопечные остались без обслуживания. Кое-где их взяли к себе социальные работники, которые обслуживают граждан на дому, но в целом проблема не решена.
К слову, второй заказ, который представители Красного Креста выполняют на областном и городском уровнях — организация горячего питания для бездомных людей. Палатка, в которой можно получить порцию горяченького, установлена в районе Малого рынка.
Читайте также: Запорожцев просят не приносить для жителей Донбасса вещи, которые жалко выбросить
Фото: Александр Прилепа
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