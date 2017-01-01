В Запорожье планируют запуск нового пассажирского маршрута, который соединит Хортицкий и Днепровский районы города.
Соответствующий проект решения исполкома Запорожского горсовета опубликован на сайте мэрии.
В ближайшее время создадут комиссию, которая рассмотрит целесообразность маршрута "Хлебозавод №5 - Арматурный завод", а также будет изучен спроса населения на перевозки.
Если комиссия придет к выводу, что такой маршрут актуален для запорожцев, он будет открыт. Перевозчика определят на конкурсе, одним из условий которого является работа на маршруте транспорта средней и большой вместимости.
Как писала "Индустриалка", на маршрутах Запорожья проводят пассажирообследование.
Читайте также: В Запорожье уберут все маршрутки.
Соответствующий проект решения исполкома Запорожского горсовета опубликован на сайте мэрии.
В ближайшее время создадут комиссию, которая рассмотрит целесообразность маршрута "Хлебозавод №5 - Арматурный завод", а также будет изучен спроса населения на перевозки.
Если комиссия придет к выводу, что такой маршрут актуален для запорожцев, он будет открыт. Перевозчика определят на конкурсе, одним из условий которого является работа на маршруте транспорта средней и большой вместимости.
Как писала "Индустриалка", на маршрутах Запорожья проводят пассажирообследование.
Читайте также: В Запорожье уберут все маршрутки.
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