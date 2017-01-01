Все запорожцы смогут озвучить свою точку зрения о том, что стоит сделать с демонтированным "вождем".
Об этом сегодня во время заседания рабочей группы заявил первый заместитель городского головы Сергей Мешок.
Запорожцы смогут высказать свои предложения в социальных сетях, на круглых столах в университетах, ветеранских организациях и трудовых коллективах.
Как отметил депутат городского совета от Оппозиционного блока Николай Силин, очень внимательно нужно будет выслушать мнение ветеранов, чтобы они не были обижены. Собирать их мнения будут через ветеранские организации.
Напомним, городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что судьбу памятника Ленину должны решить горожане.
На сессии горсовета депутаты поддержали решение о проведении общественных слушаний, на которых решат, что делать с демонтированным "вождем". Мэр предложил, что средства от продажи памятника могут быть переданы в детские дома и приюты.
Читайте также: Что запорожцы хотят видеть на месте памятника Ленину
Об этом сегодня во время заседания рабочей группы заявил первый заместитель городского головы Сергей Мешок.
Запорожцы смогут высказать свои предложения в социальных сетях, на круглых столах в университетах, ветеранских организациях и трудовых коллективах.
Как отметил депутат городского совета от Оппозиционного блока Николай Силин, очень внимательно нужно будет выслушать мнение ветеранов, чтобы они не были обижены. Собирать их мнения будут через ветеранские организации.
Напомним, городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что судьбу памятника Ленину должны решить горожане.
На сессии горсовета депутаты поддержали решение о проведении общественных слушаний, на которых решат, что делать с демонтированным "вождем". Мэр предложил, что средства от продажи памятника могут быть переданы в детские дома и приюты.
Читайте также: Что запорожцы хотят видеть на месте памятника Ленину
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