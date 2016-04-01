В ночь на 2 февраля патрульным поступила информация, что в одном из дворов в Вознесеновском районе мужчина нарушает общественный порядок.Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили во дворе мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который от любых объяснений отказывался и вел себя агрессивно.Его пригласили в Вознесеновское отделение полиции. Во время пребывания в помещении отделения гражданин нанес удар по голове одному из патрульных. Полицейский обратился в больницу за медицинской помощью и был госпитализирован.Уголовное производство в отношении буйного гражданина начато по признакам ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Ему объявлено о подозрении в совершении преступления. В качестве меры пресечения избран домашний арест. Следствие по делу продолжается.Что касается информации, обнародованной некоторыми СМИ, о родственных связях правонарушителя с сотрудником Днепровского отдела полиции, который, мол, " по-родственному " , помогает правонарушителю избежать ответственности, то она не соответствует действительности.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области