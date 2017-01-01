До пяти лет лишения свободы грозит иностранцу, который с помощью портативного сканера открыл автомобиль и обокрал его.
В январе сотрудники криминальной полиции главка получили оперативную информацию о причастности гражданина Грузии к кражам из автомобилей горожан с помощью портативного сканера.
36-летнего мужчину задержали возле рынка на улице Жуковского, когда он с помощью сканера открыл электронный замок "Шевроле".
Мужчину доставили в Александровское отделение полиции. Ему избрана мера пресечения - домашний арест.
Уголовное производство открыто по признакам ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города проверяется.
Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области.
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