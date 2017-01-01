В январе сотрудники криминальной полиции главка получили оперативную информацию о причастности гражданина Грузии к кражам из автомобилей горожан с помощью портативного сканера.36-летнего мужчину задержали возле рынка на улице Жуковского, когда он с помощью сканера открыл электронный замок " Шевроле " .Не найдя в салоне ничего ценного, злоумышленник похитил из багажника автомобильные детали на общую сумму 3200 гривен. Устройство, с помощью которого он открыл транспортное средство, изъято.Мужчину доставили в Александровское отделение полиции. Ему избрана мера пресечения - домашний арест.Уголовное производство открыто по признакам ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.Причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города проверяется.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области.