С заявлением о том, что несколько минут назад группа неизвестных на автомобиле "Хюндай " силой вывезла в неизвестном направлении его отца, 7 февраля в 15:41 в Запорожское отделение полиции обратился житель одного из сел Запорожского района.Информация была срочно передана всем службам и постам полиции. Результатом немедленно принятых следственно-оперативных мероприятий стало задержание автомобиля, в котором, кроме похищенного гражданина, находилось четверо мужчин. В салоне полицейские нашли пистолет и бейсбольную биту.Задержанных доставили в Запорожское отделение полиции. Начато уголовное производство по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Продолжается расследование, которое установит все обстоятельства и мотивы уголовного правонарушения, сообщает отдел коммуникации полиции.