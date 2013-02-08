34 автора представили свои работы на выставке "Краски жизни" городского объединения художников "Колорит", открывшейся сегодня в Выставочном зале Союза фотохудожников.
Эта выставка – как пестрый ковер. Экспозиция "колоритовцев" традиционно объединяет как профессиональных художников, так и любителей, для которых рисование – приятное хобби. Напомним, что картины части авторов можно увидеть на вернисаже на площади Маяковского.
Здесь представлены картины на стекле, но преобладает живопись. Например, один из авторов, художник-любитель Георгий Кожокарь прославился тем, что рисует картины… топором. Но его живопись на этой выставке создана традиционным способом – говорит, что зимой топором работать неудобно, нужно пространство побольше.
Ольга Харьякова обратила на себя внимание тем, что совершенно изменила направление живописи – перешла от реализма к абстракции. Современному искусству училась в Киеве – брала частные уроки, занималась на курсах. Призналась, что это помогло ей преодолеть тяжелый период в жизни – такое искусство делает свободным и художника, и зрителя.
- Выставки "Колорита", которые проходят из года в год - это хорошая традиция, это действительно важно, - отметил "Индустриалке" заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, пришедший на открытие выставки "Краски жизни" с письмом-благодарностью для объединения "Колорит". – Каждый человек должен находить в своем сердце место для искусства. Оно расширяет наши горизонты, делает нас добрее, вдохновляет.
Важно и то, что художники "Колорита" поддержали наших защитников, а также детей, которые лежат в больницах. (На презентации выставки "колоритовцы" подарили картины городской многопрофильной детской больнице № 5, детской областной клинической больнице, военному госпиталю и 55-я отдельной артиллерийской бригаде. – С. О.). Уверен, что в окружении такой красоты они будут быстрее выздоравливать.
"Колорит" радует нас своими работами на площади Маяковского в теплое время. А сейчас, когда за окном метет снег, можно прийти на выставку и посмотреть такие теплые визуальные образы.
***
Выставка "Краски жизни" работает в Выставочном зале Союза фотохудожников по 26 февраля.
Телефон для справок 233-11-83.
"Индустриалка" также писала: "Где в Запорожье можно почувствовать себя, как летом".
Фото автора
Эта выставка – как пестрый ковер. Экспозиция "колоритовцев" традиционно объединяет как профессиональных художников, так и любителей, для которых рисование – приятное хобби. Напомним, что картины части авторов можно увидеть на вернисаже на площади Маяковского.
Здесь представлены картины на стекле, но преобладает живопись. Например, один из авторов, художник-любитель Георгий Кожокарь прославился тем, что рисует картины… топором. Но его живопись на этой выставке создана традиционным способом – говорит, что зимой топором работать неудобно, нужно пространство побольше.
Ольга Харьякова обратила на себя внимание тем, что совершенно изменила направление живописи – перешла от реализма к абстракции. Современному искусству училась в Киеве – брала частные уроки, занималась на курсах. Призналась, что это помогло ей преодолеть тяжелый период в жизни – такое искусство делает свободным и художника, и зрителя.
- Выставки "Колорита", которые проходят из года в год - это хорошая традиция, это действительно важно, - отметил "Индустриалке" заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, пришедший на открытие выставки "Краски жизни" с письмом-благодарностью для объединения "Колорит". – Каждый человек должен находить в своем сердце место для искусства. Оно расширяет наши горизонты, делает нас добрее, вдохновляет.
Важно и то, что художники "Колорита" поддержали наших защитников, а также детей, которые лежат в больницах. (На презентации выставки "колоритовцы" подарили картины городской многопрофильной детской больнице № 5, детской областной клинической больнице, военному госпиталю и 55-я отдельной артиллерийской бригаде. – С. О.). Уверен, что в окружении такой красоты они будут быстрее выздоравливать.
"Колорит" радует нас своими работами на площади Маяковского в теплое время. А сейчас, когда за окном метет снег, можно прийти на выставку и посмотреть такие теплые визуальные образы.
***
Выставка "Краски жизни" работает в Выставочном зале Союза фотохудожников по 26 февраля.
Телефон для справок 233-11-83.
"Индустриалка" также писала: "Где в Запорожье можно почувствовать себя, как летом".
Фото автора
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