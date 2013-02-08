Эта выставка – как пестрый ковер. Экспозиция " колоритовцев " традиционно объединяет как профессиональных художников, так и любителей, для которых рисование – приятное хобби. Напомним, что картины части авторов можно увидеть на вернисаже на площади Маяковского.Здесь представлены картины на стекле, но преобладает живопись. Например, один из авторов, художник-любитель Георгий Кожокарь прославился тем, что рисует картины… топором. Но его живопись на этой выставке создана традиционным способом – говорит, что зимой топором работать неудобно, нужно пространство побольше.Ольга Харьякова обратила на себя внимание тем, что совершенно изменила направление живописи – перешла от реализма к абстракции. Современному искусству училась в Киеве – брала частные уроки, занималась на курсах. Призналась, что это помогло ей преодолеть тяжелый период в жизни – такое искусство делает свободным и художника, и зрителя.- Выставки " Колорита " , которые проходят из года в год - это хорошая традиция, это действительно важно, - отметил " Индустриалке " заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, пришедший на открытие выставки " Краски жизни " с письмом-благодарностью для объединения " Колорит " . – Каждый человек должен находить в своем сердце место для искусства. Оно расширяет наши горизонты, делает нас добрее, вдохновляет.Важно и то, что художники " Колорита " поддержали наших защитников, а также детей, которые лежат в больницах.Уверен, что в окружении такой красоты они будут быстрее выздоравливать." Колорит " радует нас своими работами на площади Маяковского в теплое время. А сейчас, когда за окном метет снег, можно прийти на выставку и посмотреть такие теплые визуальные образы.Фото автора