Картины от городского объединения художников "Колорит" получили в подарок городская многопрофильная детская больница № 5, детская областная клиническая больница, военный госпиталь и 55-я отдельная артиллерийская бригада.
Подарки вручили на открытии выставки "Краски жизни" объединения "Колорит" в Выставочном зале Союза фотохудожников.
- Мы также передадим работы детскому дому "Надежда" и гимназии "Контакт", - сообщила "Индустриалк" председатель "Колорита" Елена Саурина. – 55-й артбригаде дарим картины впервые, к нам ребята сами обратились, сказали, что с интерьером все печально, и мы решили им помочь. Всем остальным организациям дарим картины не впервые.
Чтобы понять, сколько надо картин и где их лучше разместить, мы с Ольгой Харьяковой (заместитель председателя "Колорита". – С.О.) специально ездили в госпиталь и 55-ю артбригаду. Выбрали картины с сюжетами по пожеланиям военных - виды Запорожья нашего края, пейзажи, море, натюрморты.
- Конечно, военным картины нужны, - считает офицер отделения морально-психологического обеспечения артбиргады № 55, старший лейтенант, Иван Кривогуз. – Повесим их в казармы. Картины подарят тепло стенам нашей военной части, они развивают, пробуждают эстетический вкус, и будут способствовать повышению настроения и, соответственно, боевого духа!
- Художники "Колорита" уже украсили картинами нашу столовую, потом – поликлинику, - сообщил "Индустриалке" заместитель начальника военного госпиталя, подполковник Александр Тяпкин. – Сегодня мы получили работы для недавно отремонтированного актового зала. Нам очень приятно получать такие подарки!
Знаете, когда в госпитале появляются новые картины, то вызывают интерес не только у пациентов, но и у сотрудников. А бойцы очень любят отдыхать в холле второго этажа, украшенного картинами.
Фото автора
Подарки вручили на открытии выставки "Краски жизни" объединения "Колорит" в Выставочном зале Союза фотохудожников.
- Мы также передадим работы детскому дому "Надежда" и гимназии "Контакт", - сообщила "Индустриалк" председатель "Колорита" Елена Саурина. – 55-й артбригаде дарим картины впервые, к нам ребята сами обратились, сказали, что с интерьером все печально, и мы решили им помочь. Всем остальным организациям дарим картины не впервые.
Чтобы понять, сколько надо картин и где их лучше разместить, мы с Ольгой Харьяковой (заместитель председателя "Колорита". – С.О.) специально ездили в госпиталь и 55-ю артбригаду. Выбрали картины с сюжетами по пожеланиям военных - виды Запорожья нашего края, пейзажи, море, натюрморты.
- Конечно, военным картины нужны, - считает офицер отделения морально-психологического обеспечения артбиргады № 55, старший лейтенант, Иван Кривогуз. – Повесим их в казармы. Картины подарят тепло стенам нашей военной части, они развивают, пробуждают эстетический вкус, и будут способствовать повышению настроения и, соответственно, боевого духа!
- Художники "Колорита" уже украсили картинами нашу столовую, потом – поликлинику, - сообщил "Индустриалке" заместитель начальника военного госпиталя, подполковник Александр Тяпкин. – Сегодня мы получили работы для недавно отремонтированного актового зала. Нам очень приятно получать такие подарки!
Знаете, когда в госпитале появляются новые картины, то вызывают интерес не только у пациентов, но и у сотрудников. А бойцы очень любят отдыхать в холле второго этажа, украшенного картинами.
Фото автора
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