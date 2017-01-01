Два тестирования - на общие способности и навыки и знания законодательной базы (профессиональный тест) - прошли 289 кандидатов на должности следователей и оперуполномоченных.
49 претендентов набрали менее 25 баллов и не допущены к следующему этапу. 20 человек на тестирование вообще не появилось. Такие цифры были озвучены на заседании полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Запорожской области с участием членов рабочей группы.
Поэтому в следующий этап, которым будет медицинское обследование, допущено 289 кандидатов, - сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
Как сообщала "Индустриалка", конкурс проходит открыто и прозрачно - в помещениях для тестирования и собеседования установлена система видеонаблюдения
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