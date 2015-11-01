В Запорожском металлургическом колледже ЗГИА состоялся урок мужества, который для студентов провели заместитель начальника взрывотехнического управления Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Виталий Варяник и глава "Волонтерского центра Запорожье" Михаил Чумак.
Так, Михаил Чумак, который вместе со своими коллегами активно помогает запорожскому батальону "Скиф", который выполнял и выполняет задачи в зоне АТО, отметил важность поддержки военных населением, а также рассказал об опасности, которую приходится преодолевать активистам во время транспортировки помощи военным в зону проведения антитеррористической операции.
А заместитель начальника взрывотехнического управления полиции Виталий Варяник с помощью наглядных пособий рассказал студентам, как выглядят боеприпасы и другие взрывоопасные предметы, а также, какую беду они могут нанести, особо акцентируя внимание ребят на правилах поведения при обнаружении опасных предметов.
Виталий Варяник также продемонстрировал гранатомет, который, скорее всего, был привезен из зоны АТО и теперь стал наглядным пособием.
В конце мероприятия молодежь прочитала гостям патриотические стихи и попросила волонтеров в знак благодарности и поддержки передать военным, которые защищают Украину, их рисунки.
Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области
Так, Михаил Чумак, который вместе со своими коллегами активно помогает запорожскому батальону "Скиф", который выполнял и выполняет задачи в зоне АТО, отметил важность поддержки военных населением, а также рассказал об опасности, которую приходится преодолевать активистам во время транспортировки помощи военным в зону проведения антитеррористической операции.
А заместитель начальника взрывотехнического управления полиции Виталий Варяник с помощью наглядных пособий рассказал студентам, как выглядят боеприпасы и другие взрывоопасные предметы, а также, какую беду они могут нанести, особо акцентируя внимание ребят на правилах поведения при обнаружении опасных предметов.
Виталий Варяник также продемонстрировал гранатомет, который, скорее всего, был привезен из зоны АТО и теперь стал наглядным пособием.
В конце мероприятия молодежь прочитала гостям патриотические стихи и попросила волонтеров в знак благодарности и поддержки передать военным, которые защищают Украину, их рисунки.
Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области
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