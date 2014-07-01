В 2016 году в целом освоено средств на сумму 53,0 млн. грн. Из предусмотренных государственным бюджетом 226,9 млн грн. освоено 16,359 млн. грн.Из предусмотренных в городском бюджете Запорожья 40,0 млн. грн. освоено 12,520 млн грн.Из предусмотренных в областном бюджете 20,0 млн. грн. освоено 19,890 млн. грн. Таким образом, наибольшие капвложения в строительство мостов через Днепр в областном центре – на счету Запорожского областного совета.Кроме этого, за счет госбюджета погашена кредиторская задолженность за выполненные в 2014 году работы в размере 4,237 млн. грн.Глава Запорожского облсовета Григорий Самардак и депутатский корпус Запорожского областного совета заверили, что приложат максимум усилий для продолжения финансирования объекта, который имеет стратегическое значение для всего региона.