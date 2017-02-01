Запорожские металлурги продолжают поддерживать жителей Авдеевки.
Как писала "Индустриалка", вчера сотрудники ПАО "Запорожсталь" отправили 16 электрогенераторов, стройматериалы (брус, доски, гипсокартон), пожарные рукава, бутилированную воду.
Машины с гуманитарным грузом уже прибыли в Авдеевку.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
Как писала "Индустриалка", вчера сотрудники ПАО "Запорожсталь" отправили 16 электрогенераторов, стройматериалы (брус, доски, гипсокартон), пожарные рукава, бутилированную воду.
Машины с гуманитарным грузом уже прибыли в Авдеевку.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
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