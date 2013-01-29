Но когда уровень выпавшего снега достигает 5 сантиметров, на дороги выходит техника, начинаются работы по расчистке от снега. Сначала идет подсыпание песком с солью, а потом, когда снежная смесь на дороге превратится в удобную для уборки массу, начинается подгребание валков.Об этом сегодня, 7 февраля, в Коммунарском районе рассказал " Индустриалке "- Мы сейчас наблюдаем уже, можно сказать, окончание работ, потому что они шли у нас всю ночь, - говорит Игорь Владимирович. - Сейчас мы видим, как работает техника коммунального предприятия ЭЛУАД по магистральной дороге — улице Чумаченко. А чуть дальше проводится расчистка выезда на магистраль с внутриквартальной дороги.Мы повторно сейчас его чистим, это очень важный у нас участок — здесь находится станция " скорой помощи " и детская больница №1. Поэтому начинаем уборку района с этих мест, и возвращаемся, если снег продолжает падать, несколько раз.Как правило, завершаем уборку тоже в этих местах, потому что именно въезды-выезды к станциям " скорой помощи " , больницам, школам, детским садам а также участки, где большой наклон и где могут возникать проблемные ситуации с пробуксовыванием техники, мы обрабатываем в первую очередь.А уже после того, как мы прошли и расчистили от снега магистральные и внутриквартальные территории, техника выходит на тротуары и продолжает счищать снег с тротуаров тоже.- У нас участок ЭЛУАДа на территории Коммунарского района имеет 13 единиц техники. Конечно, этого недостаточно для наших территорий, но благодаря тому, что люди, действительно, преданы своему делу — дн е м, ночью в любую погоду выходят на борьбу со стихией, мы стараемся содержать район в хорошем состоянии.В этом году нам помогает убирать район компания Эко-Сич, выигравшая тендер на уборку внутриквартальных территорий. И что очень важно — она не только делает просто проезды снегоуборочной техникой по внутренним дорогам кварталов, но и расчищает подъезды ко всем школам, больницам, детским садикам, которые находятся внутри кварталов. Чтобы люди могли спокойно вести детей в школы и садики, чтобы был доступ техники для подвоза продуктов и всего жизненно необходимого для организаций и учреждений.Фото автора